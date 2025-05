Auberginen-Reispfanne mit Feta: mediterran, schnell und lecker

Mit der Auberginen-Reispfanne mit Feta bereitest du ein Gericht zu, das Gemüseliebhaber begeistert und gleichzeitig sättigt. Auberginen, Reis und Feta bilden eine Geschmackskombination, die dich direkt an einen Sommerurlaub im Mittelmeerraum erinnert. Und die Zubereitung geht leicht von der Hand. Worauf wartest du also noch?

Auberginen-Reispfanne mit Feta: einfach zubereitet

Die Auberginen-Reispfanne mit Feta hat ihre Wurzeln in der mediterranen Küche, besonders in Griechenland und der Türkei, wo Auberginen seit Jahrhunderten als wichtiges Grundnahrungsmittel gelten. In diesen Regionen nennt man die Aubergine auch „Melanzani“ oder „Patlıcan“ und verwendet sie für zahlreiche Gerichte.

Neben ihrem unglaublich leckeren Geschmack ist es auch die Vielseitigkeit der Zutaten, die die Auberginen-Reispfanne mit Feta so besonders macht. Die Aubergine nimmt die Aromen hervorragend auf und entwickelt beim Braten eine fast buttrige Konsistenz. In Kombination mit aromatischem Basmatireis oder alternativ Naturreis erhältst du eine solide Basis für das Gericht. Wenn du dann noch Gemüse wie Tomaten oder Paprika hinzufügst, entsteht ein farbenfrohes Ensemble, das nicht nur gut aussieht, sondern auch voller Vitamine steckt.

Der traditionell aus Schaf- oder Ziegenmilch hergestellte Feta-Käse verleiht der Auberginen-Reispfanne mit seiner salzigen Note und cremigen Textur das gewisse Extra. Er schmilzt leicht und verbindet sich mit den anderen Zutaten zu einer harmonischen Einheit. Thymian und etwas Knoblauch runden den Geschmack perfekt ab.

Die Zubereitung der Auberginen-Reispfanne mit Feta ist unkompliziert, weshalb sie sich ideal für den Alltag eignet. Du kannst sie vorab kochen und später aufwärmen, wodurch sich die Aromen sogar noch intensivieren. Das macht sie auch zu einem beliebten Gericht für Meal Prep oder zur Resteverwertung vom Vortag.

Wir von Leckerschmecker sind große Fans von einfachen Gerichten zum Feierabend. Die Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis ist unkompliziert und steht in nicht mal einer halben Stunde auf dem Tisch. Und auch die griechische Hähnchenpfanne oder die Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta sind schnell und einfach zubereitet. Noch mehr Ideen hat unser Koch-Bot für dich.

Auberginen-Reispfanne mit Feta Anke 4.38 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Aubergine

1 rote Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

4 EL Tomatenmark

250 g Basmatireis

800 ml Gemüsebrühe

3 Thymianzweige

150 g Feta alternativ Hirtenkäse

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Aubergine und schneide sie in Würfel. Wache auch die Paprika, entferne die Kerne und schneide sie in Streifen.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne 🛒 und brate Zwiebel, Knoblauch, Aubergine und Paprika zusammen mit Tomatenmark 5 Minuten darin an.

Gib den Reis hinzu und gare ihn kurz mit. Lösche dann alles mit einem Teil der Gemüsebrühe ab.

Lass das Gericht bei schwacher Hitze köcheln, bis der Reis gar ist. Gieße immer wieder Gemüsebrühe nach, sobald die Flüssigkeit verdampft ist.

Wasche den Thymian, zupfe die Blättchen ab und hacke ihn fein.

Zerbrösele den Feta und gib ihn zusammen mit dem Thymian unter die Auberginen-Reispfanne. Schmecke sie zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

