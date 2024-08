Als Brotaufstrich mit Frischkäse schmeckt Avocado noch besser

Ich liebe selbst gemachte Aufstriche. Sie sind oft deutlich gesünder als Produkte, die man im Supermarkt bekommt. Außerdem lassen sie sich nach Lust und Laune und vor allem nach eigenen Vorlieben zaubern. Kombiniere Zutaten, die dir schmecken, und kreiere damit vollkommen neue Gerichte. Ich habe vor Kurzem zum ersten Mal einen Avocado-Aufstrich mit Frischkäse probiert. Der ist schnell gemacht, extra cremig und verfeinert jede Stulle.

Rezept für Avocado-Aufstrich mit Frischkäse: extra cremig

Die Deutschen sind eine echte Brotesser-Nation. Wir lieben unser gutes Brot einfach. Sind wir im Urlaub, beschweren wir uns gern mal über die Qualität dortiger Backwaren, und kommen Gäste aus dem Ausland zu Besuch, bewundern sie unsere Brotbackqualität. Ich selbst bin ebenfalls großer Fan davon; ich bin schon mit einer lecker belegten Scheibe Brot am Abend zufrieden. Was bei mir auf die Stulle kommt? Gerne selbst gemachte Beläge wie dieser Avocado-Aufstrich mit Frischkäse.

Der ist ganz zufällig entstanden, weil ich noch eine überreife Avocado zu Hause hatte, die unbedingt verarbeitet werden musste. Im Kühlschrank befand sich eine Packung Frischkäse, und beides zusammen wanderte in den Standmixer. Mit einer Knoblauchzehe und etwas Zitronensaft wurde daraus eine feine Creme, die ich mit Pfeffer und Salz abschmeckte. Für extra Geschmack rührte ich anschließend eine feine geschnittene Schalotte ein, und schon war der Avocado-Aufstrich mit Frischkäse fertig.

Wer es pikant mag, kann diesen übrigens noch mit Chiliflocken verfeinern. Ich mag ihn mal so, mal so. Am liebsten aber natürlich auf einer Scheibe selbst gebackenem Brot wie einem Hanseatenbrot oder einem Dinkel-Vollkornbrot. Damit es nicht langweilig wird, lasse ihn mir außerdem ab und zu einen Zucchini-Aufstrich oder Knoblauch-Parmesan-Butter auf dem Brot schmecken.