Brot backen: So gelingt das beliebte Hanseatenbrot auch zu Hause

Das Hanseatenbrot ist ein echter Klassiker deutscher Brotbackkunst. Das in Norddeutschland beheimatete Roggenmischbrot besticht durch die Zugabe von Leinsamen und wird mit einem Quellteig gebacken. Wie genau das geht, verraten wir dir gleich.

Rezept für Hanseatenbrot: Backkunst aus Norddeutschland

Vorher stell dir aber vor, wie dir eine sanfte Brise Nordseeluft um die Nase weht, du gerade von einem ausgiebigen Strandspaziergang zurückkehrst und als kleiner Snack zur Stärkung eine Scheibe frisch gebackenes Hanseatenbrot, mit Butter bestrichen und Salz bestreut, auf dich wartet. Fühlt sich wie Urlaub an, oder?

Das proteinreiche Brot aus Vollkornmehl passt super mit herzhaften und süßen Aufstrichen zusammen. Wir mögen es bereits morgens zum Frühstück, aber auch als Mittagssnack oder zum Abendessen ist das Hanseatenbrot eine tolle Idee. Es wird mit einem Quellteig aus Roggenvollkornmehl, Leinsamen, Sonnenblumenkernen und Wasser gebacken, der zunächst zwei Stunden ruhen muss, bevor du die übrigen Zutaten zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten kannst.

Klar, damit dauert die Zubereitung eines Hanseatenbrotes natürlich eine ganze Weile. Aber nicht umsonst wird deutsches Brot weltweit so geschätzt: Man nimmt sich Zeit dafür, die Zutaten sind ausgewählt und das Ergebnis überzeugt einfach. Deshalb scheue dich nicht, etwas Zeit zu investieren, und probiere das Rezept für Hanseatenbrot unbedingt selbst einmal aus.

Gut zu wissen: Was bedeuten eigentlich die verschiedenen Mehltypen? Wenn du dich auch schon gefragt hast, was es mit den Nummern auf den Mehlverpackungen auf sich hat, laden wir dich ein, die Antwort in unserem Leckerwissen herauszufinden. Dort erklären wir dir auch, welches Mehl du für welche Gebäcke am besten benutzt.

Brot zu backen ist nicht schwer! Wie wäre es als Nächstes mit einem selbst gemachten Buchweizenbrot aus nur einer Zutat? Ja, für dieses Rezept benötigst du wirklich nicht mehr! Auch unser Haferflocken-Quark-Brot schmeckt toll, genau wie dieses Oliven-Ciabatta. Probier’s aus!