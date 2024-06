Oliven-Ciabatta: Ob Frühstück oder Grillbuffet, das passt einfach immer!

Egal zu welcher Tageszeit, eine Scheibe Brot schmeckt. Ob als Basis für Belag, als Beilage oder einfach nur, um die letzten Soßenreste vom Teller zu stippen – ein gutes Brot findet bei jedem Essen Verwendung. Noch besser, wenn es einen subtilen Eigengeschmack mitbringt. Dieses Oliven-Ciabatta ist so ein Brot. Es überzeugt mit knuspriger Kruste und lockerer Krume. Am besten sind jedoch die kleinen Oliven-Stückchen im Inneren. Wir verraten, wie’s geht!

Oliven-Ciabatta: italienisches Original für alle Fälle

Ciabatta ist ein absoluter Klassiker des italienischen Backwerks. Dabei existiert es noch gar nicht so lange. Erst 1982 entwickelte der Bäcker Arnaldo Cavallari das Rezept in seiner venezianischen Bäckerei. Dafür verwendete er Mehl, Wasser, Hefe, Salz, Olivenöl und einen Anteil Weizensauerteig. Letzterer sorgt für eine besonders grobe Porung und einen angenehm säuerlichen Geschmack. Für unser Oliven-Ciabatta verzichten wir auf einen Weizensauerteig und lassen stattdessen den Hefeteig etwas länger gehen als üblich. So brauchst du für die Herstellung nicht mehrere Tage, sondern nur mehrere Stunden.

Wie der Name schon vermuten lässt, füllen wir unser Oliven-Ciabatta mit einigen geschnittenen Oliven. Am besten eignen sich hierfür schwarze Oliven ohne Stein, die trocken eingelegt wurden. Verwendest du diese, merke, dass sie recht salzig sind und gegebenenfalls vorher abgespült werden müssen. Die Oliven sorgen für einen herben Geschmack im Brot. Außerdem macht es einfach Spaß, die kleinen Stücke während des Essens herauszupflücken!

Oliven-Ciabatta schmeckt schon zu einem herzhaften Frühstück. Dafür kannst du den Teig hervorragend am Abend vorher vorbereiten und den Hefeteig über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Dadurch geht er gleichmäßiger auf und wird bekömmlicher. Morgens musst du den Laib nur noch in den Ofen schieben und schnell erfüllt der Duft von Frischgebackenem die Luft. Kurz darauf holst du das Brot aus dem Ofen und kannst den ersten Bissen genießen. Vorsicht, heiß!

Backe auch direkt unsere anderen einfachen Brotrezepte für deinen nächsten Grillabend oder herzhaftes Frühstück. Zwiebelbrot oder Knoblauchbrot gehören zum Sommer dazu! Oder darf es noch etwas ausgefallener sein? Dann probiere diese Knoblauch-Parmesan-Knoten, die sich auch fantastisch für ein Picknick eignen!