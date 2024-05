Mit diesem Zwiebelbrot steht der Grillsaison nichts mehr im Weg!

Zum Start der Grillsaison darf Zwiebelbrot einfach nicht fehlen. Mit seinen würzigen Röstzwiebeln passt es perfekt zu deftigen Aufstrichen, Salaten und natürlich zum Grillgut. Ideal für gesellige Grillnachmittage mit Freunden. Wir zeigen dir, wie du es zu Hause ganz einfach nachbacken kannst!

Zwiebelbrot zu Hause backen: saftig und lecker

Zwiebelbrot eignet sich perfekt, wenn du Mehlreste zu Hause hast, die du loswerden möchtest. Manchmal bleibt eben ein kleiner Rest in der Tüte, mit dem man dann eher weniger anfangen kann. Genau für solche Fälle ist das Brot perfekt. Denn welches Mehl dort verarbeitet wird, ist nicht wichtig. Vielmehr, dass es so richtig schön nach Zwiebeln schmeckt. Das wird durch eine ordentliche Portion Röstzwiebeln im Teig erreicht.

Dadurch eignet sich Zwiebelbrot für ein herzhaftes Frühstück mit deftigem Belag, aber auch für einen Grillnachmittag mit Freunden. Saftiges Grillgut mit Senf und dazu ein frisches Zwiebelbrot, besser geht es kaum!

Das Beste an unserem schnellen Zwiebelbrot-Rezept ist, dass es nicht gehen muss. Klar kannst du auch einen Hefeteig machen, unser Quarkteig schmeckt aber genauso gut und ist noch dazu blitzschnell im Ofen. Vom Beginnen des Vorbereitens bis zum Vernaschen des heißen Brotes vergeht weniger als eine Stunde. Perfekt für ein Last-Minute-Mitbringsel zum Grillbuffet.

Für unser Zwiebelbrot machen wir am liebsten die Röstzwiebeln selbst. Das geht sehr schnell und der Geschmack ist viel besser als von gekauften Zwiebeln. Fange damit direkt am Anfang an, denn Zwiebeln brauchen Zeit, um richtig leckere Röstaromen zu entwickeln. Sobald der Teig fertig ist, kannst du sie dann unterheben. Köstlich!

