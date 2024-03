Pestobrot mit Parmesan: Dieser herzhafte Hefezopf macht süchtig

Von diesem Pestobrot bekommt man einfach nicht genug: fluffiger Hefeteig, würziges Pesto und kräftiger Parmesan machen es zu einem echten Leckerbissen. Ob zum Frühstück oder Abendbrot, als Snack zwischendurch oder auf dem Buffet: Lass dir diesen herzhaften Zopf nicht entgehen.

Rezept für würziges Pestobrot mit Parmesan

Am besten schmeckt das Pestobrot, wenn es noch warm ist. Streiche ein wenig Butter darauf, die langsam schmilzt, bestreue es mit etwas Salz und genieße den ersten Bissen. Oh, ist das lecker! Genauso gut kannst du das Pestobrot aber auch vorbacken und für ein Picknick im Grünen einpacken. Die ersten warmen Nachmittage für ein kleines Outdoor-Essen kommen bestimmt. Wir mögen es auch als Beilage auf dem Frühstücks- oder Buffet-Tisch. Man kann es in Scheiben schneiden oder die Gäste einfach ein Stück abreißen lassen.

Der kunstvoll geflochtene Hefezopf macht optisch ordentlich etwas her, ist aber in der Zubereitung glücklicherweise sehr einfach. Und keine Angst vorm Hefeteig, mit ein paar kleinen Tricks geht der bestimmt auf. Stelle ihn zum Beispiel auf die Heizung oder in ein warmes Wasserbad. Achte aber unbedingt darauf, dass er vor Zugluft geschützt ist. Dann hat er es mollig und kann sich in Ruhe verdoppeln.

Gut zu wissen: Kann man frische Hefe mit Trockenhefe ersetzen? Wir verraten es in unserem Leckerwissen.

Beim Flechten des Pestobrotes brauchst du vielleicht ein wenig Übung, aber hier geht’s ja hauptsächlich um den Geschmack. Keine Bange, wenn der erste Versuch nicht ganz so perfekt aussieht: Je öfter du das Brot backst, desto leichter fällt dir mit der Zeit das Flechten.

Übrigens: Für Profis empfiehlt es sich, nicht nur den Hefezopf selbst zu backen, sondern auch das Pesto herzustellen. Probiere dafür unsere Rezepte für Basilikumpesto oder Petersilienpesto aus.

