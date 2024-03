Petersilienpesto: der italienische Klassiker, mal anders

Ob zu Pasta, als Brotaufstrich oder als Dip für knuspriges Gebäck – Pesto ist einfach lecker. Das einzig Negative: Für seine Herstellung braucht man ganz schön viel Basilikum. Für manche Pesto-Aktionen ist ein Topf des Krauts zu wenig. Wäre es nicht schön, wenn es eine Variante gäbe, die aus Kräutern besteht, die man hier in viel größeren Mengen bekommt? Für diesen Zweck machen wir heute Petersilienpesto.

Geschmacksexplosion in nur 5 Minuten: Das ist Petersilienpesto

Nudeln mit Pesto sind eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Selbstgemachtes Pesto ist dafür immer mehr zu einem Muss geworden. Gekauftes Pesto im Glas enthält meist unnötige Zusätze und ist noch dazu ziemlich teuer. Auch schmeckt es einfach nicht so gut. Selbst gemachtes Pesto ist in wenigen Minuten fertig und verwandelt selbst die langweiligste Pasta in ein Traumgericht. Doch es muss nicht aus Basilikum bestehen, um lecker zu sein. Der Beweis dafür ist dieses einfache Petersilienpesto.

Petersilienpesto hat seinen Weg an einem Tag in mein Leben gefunden, an dem ich zwar Heißhunger auf Pesto hatte, aber kaum Zutaten dafür im Haus. Ich hatte nur ein riesiges Bund Petersilie und einige Sonnenblumenkerne. Warum nicht, dachte ich mir, mixte es zusammen, schmeckte es ab und war begeistert. Petersilienpesto schmeckt etwas herber als sein großer Bruder aus Basilikum, aber mindestens genauso köstlich.

Die Zutaten für ein richtig leckeres Petersilienpesto sind leicht zu bekommen. Am wichtigsten ist Petersilie – ob glatt oder kraus spielt keine Rolle. Außerdem benötigst du Kerne – Sonnenblume, Kürbis, Pinie oder ein Mix aus all denen, was immer du findest. Ob du Parmesan hinzufügen möchtest oder nicht, ist dir überlassen. Du kannst das Petersilienpesto auch vegan zubereiten und mit ein paar Hefeflocken abschmecken.

Das Petersilienpesto schmeckt hervorragend zu Pasta, du kannst es aber auch zu allem essen, wofür du sonst Basilikumpesto verwenden würdest. Pesto-Eier sind eine aromatische Variante von klassischen Spiegeleiern und bringen richtig Schwung in den Tag. Das Pesto-Toast Caprese vereint gleich zwei italienische Klassiker. Und für ein leckeres Mittagessen schmecken Schupfnudeln in Pesto-Sahnesoße.

Nun schnapp dir aber erstmal den Pürierstab und bereite ein würziges Petersilienpesto zu!