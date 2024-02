Toastbrot selber machen: das ultimative Toastbrot-Rezept

Es ist vielleicht nicht das gesündeste Brot, aber eine Scheibe Toast, bestrichen mit Butter oder Margarine und einem süßen Aufstrich wie Schokoladencreme oder Marmelade reicht manchmal schon aus, um glücklich zu sein. Außerdem ist das weiße, fluffige Brot das perfekte Brot für Sandwiches aller Art. Dass du es nicht kaufen musst, sondern Toastbrot selber machen kannst, hättest du bestimmt bisher nicht gedacht, oder? Wie genau das geht, zeigen wir dir heute. Binde dir schon einmal deine Schürze um, jetzt wird gebacken!

Toastbrot-Rezept für zu Hause: So kannst du Toastbrot selber machen

Ob morgens mit süßem Belag oder mittags für ein hochgestapeltes Sandwich: Toastbrot ist einfach lecker. Und Toastbrot selber zu machen ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Wir lieben es frisch geröstet und mit Butter bestrichen, die langsam schmilzt. Darauf eine Nuss-Nougat-Creme oder fruchtige Marmelade, und wir schweben im Siebten Himmel. Mittags kommen dann allerhand Zutaten zwischen zwei Toastbrot-Scheiben und es wird ein Sandwich gebaut.

Aber wie genau macht man Toastbrot selber? Ganz einfach, und zwar mit einem Hefeteig. Wir nutzen Trockenhefe, die zunächst mit ein wenig Zucker in warmem Wasser aufgelöst wird. Der Zucker liefert die nötige Energie, damit die Hefe ihre Triebkraft aktivieren kann und der Teig schon fluffig wird.

Hinzu kommen im Toastbrot-Rezept anschließend Mehl, Salz und etwas Öl. Am besten verarbeitest du alle Zutaten mit Hilfe einer Küchenmaschine und deren Knethaken. Es ist natürlich ebenso möglich, den Teig fürs selbst gemachte Toastbrot mit den Händen zu kneten.

Das Brot hält sich luftdicht verpackt ein paar Tage. Möchtest du es länger haltbar machen, schneide es in Scheiben und friere diese ein. Meldet sich dein Appetit, kannst du das Brot portionsweise auftauen und den Hunger auf selbst gemachtes Toastbrot stillen.

Wie du Toastbrot selber machen kannst, weißt du also jetzt. Aber auch andere Brotsorten kann man gut zu Hause backen, statt sie beim Bäcker oder im Supermarkt zu besorgen. Schiebe als Nächstes ein Vollkornbrot in den Ofen oder staune, wie schnell unser 5-Minuten-Brot in der Röhre ist. Naschkatzen werden dieses süße Zupfbrot mit Zimt und Zucker lieben.