Focaccia mit Kartoffeln und Rosmarin: italienischer Genuss mit deutscher Note

Kennst du das Geräusch, das eine frisch gebackene Focaccia macht, wenn sie abkühlt? Das Knacken der Kruste hört sich in meinen Ohren himmlisch an und ich kann es meist gar nicht erwarten, den ersten Bissen von dem Brot zu naschen. In der heutigen Variante backen wir das fluffige Brot mit der deutschen liebsten Knolle und Rosmarin. Vorhang auf für die Kartoffel-Focaccia.

Einfaches Rezept für Kartoffel-Focaccia mit Rosmarin

Focaccia ist ein traditionelles italienisches Fladenbrot, das aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Olivenöl besteht. Es ist besonders luftig und hat eine gewölbte Oberfläche mit Vertiefungen, die typischerweise durch das Drücken der Finger in den Teig vor dem Backen entstehen.

Der Ursprung der Focaccia lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Das Wort „focaccia“ leitet sich dabei von dem lateinischen Wort „focus“ ab, was Herd bedeutet. Passend, da das Brot früher über dem Feuer in der Herdmitte gebacken wurde.

Wusstest du eigentlich, dass Mehl der Type 00 gibt? Wir klären, was es mit dem italienischen Pizzamehl auf sich hat und warum es sich auch für das Backen von Focaccia eignet.

Die Focaccia ist nicht ohne Grund so beliebt in Italien und dem Rest der Welt, denn sie lässt sich wunderbar variieren und schmeckt sowohl in süß als auch in herzhaft. In unserer Variante als Kartoffel-Focaccia eignet sie sich nicht nur als Snack am Abend, sondern auch als Beilage zu diversen Gerichten.

Worauf wartest du also noch? Bereite dir gleich deine eigene Kartoffel-Focaccia mit Rosmarin zu und genieße den luftig-leichten Teig und leckeren Aromen.

Im obigen Video zeigen wir dir noch fünf weitere leckere und vor allem farbenfrohe Focaccia-Rezepte, die es lohnt nachzubacken. Oder du probierst für den Anfang unser einfaches Rezept für Focaccia mit Kräutern aus.