Mehl Type 00: Das hat es mit dem italienischen Pizzamehl auf sich

Hast du schon mal ein italienisches Pizzarezept ausprobiert? Wenn ja, bist du bestimmt schon über das Mehl Type 00 gestolpert. In italienischen Originalrezepten wird für Pizza niemals ein anderes Mehl stehen. Doch was genau macht es so besonders? Und was, wenn der Supermarkt deines Vertrauens nicht zufällig eine Italien-Ecke hat? Bleib dran, wir erklären es dir!

Import aus Italien

Wo in deutschen Supermärkten zig verschiedene Arten Vollkornmehl nebeneinander aufgereiht sind, stehen in Italien zahllose Tüten mit der Aufschrift Tipo 00. Auf vielen dieser Mehltüten sind kleine Pizzabäcker abgebildet, die gerade dampfende Pizzen aus Steinöfen ziehen. Gerne steht auch noch der Zusatz per pizze – für Pizzen auf der Packung. Was also macht das Mehl aus?

Was ist Mehl Type 00?

Wir haben auf Leckerschmecker bereits die gängigsten deutschen Mehltypen aufgelistet. Das Mehl mit dem kleinsten Ausmahlungsgrad, bei dem also der geringste Teil des Korns vermahlen wurde, ist hierzulande die Type 405. In Italien wird dieses Mehl als 00-Mehl bezeichnet. In ihm ist nur der Mehlkörper vermahlen, Randschichten des Korns werden vorher entfernt.

Was ist der Unterschied zwischen den Mehltypen 00 und 405?

Bedeutet das, die Mehl Type 00 ist nur eine andere Bezeichnung für die Type 405? Nein, so kann man das nicht sagen. Vom Ausmahlungsgrad her sind sich die beiden Typen ähnlich. Der ausschlaggebende Unterschied der beiden Mehltypen liegt in ihrem Protein- und Stärkegehalt. Die meisten Mehle enthalten sogenanntes Klebereiweiß, besser bekannt als Gluten. Mehl der Type 00 hat einen wesentlich höheren Glutengehalt als unser bekanntes 405er-Mehl, was sich in der Teigführung bemerkbar macht. Der niedrigere Stärkegehalt des 00er-Mehls sorgt dafür, dass Teige aus diesem Mehl länger ruhen können, ohne sauer zu werden.

Die Typenzahlen auf Mehltüten geben Hinweis darauf, wie viel vom Korn vermahlen wurde. Wir haben dir einen Ratgeber zu den unterschiedlichen Mehltypen zusammengestellt, der erklärt, was genau das bedeutet. In unserem Leckerwissen findest du auch Informationen darüber, welches Mehl sich für welches Backwerk am besten eignet.

Wofür eignet sich Mehl Type 00?

Wenn du mit Mehl Type 00 backst, zeigen sich wesentliche Unterschiede zum Mehl Type 405: Teige aus dem 00-Mehl sind nach langem Kneten elastischer. Auch können sie aufgrund des niedrigeren Stärkegehalts länger gehen als Teige aus 405er-Mehl. Aus diesen Gründen eignet sich das Mehl Type 00 besonders gut für Pizza und Focaccia. Diese gehen durch die Verwendung des Mehls weniger auf, werden aber trotzdem luftig und locker. Das Backergebnis sind dünne, knusprige Pizzaböden oder Focaccias, die außen kross und innen locker sind.

Kann man Mehl der Type 00 ersetzen?

Was aber, wenn kein italienischer Supermarkt in der Nähe ist und es kein spezielles Italien-Regal im Supermarkt gibt? Keine Sorge, denn nur weil sich Mehl Type 00 etwas besser für die Pizzaherstellung eignet, ist die Verwendung von 405er-Mehl nicht unmöglich. Die Grundeigenschaften sind dieselben. Teig aus 405er-Mehl sollte jedoch bestenfalls etwas kürzer oder im Kühlschrank gehen. Also keine Sorge, du musst keine Reise nach Italien unternehmen, um gutes Mehl zu finden!