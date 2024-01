Wie oft standst du im Supermarkt schon vor dem Mehlregal und hast dich gefragt, was die Zahlen auf den Tüten bedeuten sollen? 405, 550, 1050 – wer soll den da durchblicken? Tatsächlich liegt dahinter ein logisches System. Wir haben dir den ultimativen Guide zu den gängigsten Mehltypen zusammengestellt und erklären dir, welche Type du am besten wofür verwenden solltest.

Mehl ist nicht gleich Mehl: Erfahre hier, was die Mehltypen bedeuten

Hell, dunkel, Vollkorn, Schrot: Vermahlenes Getreide gibt es in vielen Formen und Farben. Und zu jeder dieser Bezeichnungen findet sich eine eigene Type. Diese steht fett gedruckt auf den Mehltüten. Doch was bedeutet sie eigentlich?

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Mehltypen Auskunft darüber geben, wie fein ein Mehl vermahlen ist. Das ist falsch. Mehl ist grundsätzlich der feinste Mahlgrad, den es gibt. Die anderen, gröberen Mahlgrade sind Schrot, Kleie, Gries und Dunst.

Ein Hinweis auf die Bedeutung der Mehltype ist der Ausmahlungsgrad eines Mehls. Dieser gibt an, wie viel Mehl aus 100 Kilo Getreide hergestellt werden. So hat Vollkornmehl, bei dem das volle Korn inklusive Schale vermahlen wird, den höchsten Ausmahlungsgrad. Ein Weizenmehl der Type 405 hat den geringsten. Der Ausmahlungsgrad bestimmt auch die Farbe des Mehls. Ein hoch ausgemahlenes Mehl ist durch das Vermahlen der Samenschale dunkler als ein niedrig ausgemahlenes, bei dem nur der Mehlkörper vermahlen wird.

Und so kommen wir zur Mehltype. Sie gibt an, wie viel Mineralstoffe im Mehl vorhanden sind, und hängt damit direkt mit dem Ausmahlungsgrad zusammen. Denn wenn ein Korn mit Schale gemahlen wird, in der sich mehr Mineralstoffe befinden als im Korn selbst, enthält auch das Mehl am Ende mehr Mineralstoffe.

Je höher die Mehltype ist, desto höher ist also der Mineralstoffgehalt des Mehls. Ein Mehl der Type 550 enthält auf 100 Gramm Mehl 550 Milligramm davon. Für ein Weizenmehl der Type 405 wiederum wird fast nur der Mehlkörper vermahlen. Dieser enthält keine Mineralstoffe, sondern hauptsächlich Stärke und Eiweiß.

Gut zu wissen: Mehl mit einer höheren Type wird bei der Verarbeitung auch mehr Wasser benötigen. Das liegt an den Ballaststoffen, die in den vermahlenen Schalenteilen vorhanden sind. Diese quellen beim Kontakt mit Wasser auf. Dunkleres Mehl nennt man daher auch oft „durstiges Mehl“.

Mehltypen in der Praxis: Dafür eignen sich die verschiedenen Mehle

Die Mehltype bezeichnet also den Mineralstoffgehalt eines Mehls. Was das jetzt für die Verwendung der einzelnen Mehltypen bedeutet und welche Typen sich für welches Gebäck besonders gut eignen, haben wir dir in einem praktischen Guide zusammengefasst.

Weizenmehl Type 405

Gilt als das klassische Haushaltsmehl. Es hat einen niedrigen Ausmahlungsgrad, weswegen es nur wenige Schalenteile des Korns enthält. Dadurch nimmt es weniger Wasser auf als Mehl mit höherer Type, was es besonders backfähig macht und eine hohe Kontrolle über die Teigkonsistenz ermöglicht.

Anwendungsmöglichkeiten: Binden von Suppen, Feingebäck, Rührteig, Brandmasse, Pfannkuchen, Waffeln

Weizenmehl Type 550

Hat einen mittleren Klebergehalt und eignet sich dadurch sehr gut für feinporige Teige. Um den Kleber ausreichend auszubilden, empfiehlt es sich, den Teig mindestens acht bis zehn Minuten zu kneten. So wird er besonders elastisch und das Backergebnis ist locker und luftig.

Anwendungsmöglichkeiten: Hefegebäck, Pizzateig, weiße Brötchen, Weißbrot

Weizenmehl Type 1050

Hat unter den gängigen Weizenmehlen den höchsten Kleberanteil und ist deshalb für grobporige Gebäcke geeignet. Da viel von der Schale vermahlen ist, nimmt es mehr Wasser auf als andere Mehltypen.

Anwendungsmöglichkeiten: Grau- und Mischbrote, rustikaler Pizzateig

Dinkelmehl Type 630

Was für das Weizenmehl die Type 405 ist, ist für Dinkelmehl die Type 630. Es ist das Universal-Dinkelmehl und kann für fast alles verwendet werden, wofür sonst Weizenmehl eingesetzt wird.

Anwendungsmöglichkeiten: helle Brote, Pfannkuchen, Quiche, Pizzateig

Roggenmehl Type 1150

Roggenmehl besitzt grundsätzlich einen kräftigeren Geschmack als Weizen oder Dinkel und eignet sich deshalb gut für herzhaftes Gebäck. Es hat einen sehr hohen Ballaststoffgehalt und ist dadurch besonders gut für die Verdauung.

Anwendungsmöglichkeiten: Sauerteig, Roggenbrot, deftige Quicheböden, untergemischt, um den Mineralstoffgehalt von Gebäck zu erhöhen. Achtung: Wenn du das tust, muss du die Wassermenge gegebenenfalls anpassen!

Jetzt weißt du also, was es mit den unterschiedlichen Mehltypen auf sich hat. Seltsame Zahlen im Supermarkt verwirren dich nun hoffentlich nicht mehr, sondern helfen dir, bei deiner nächsten Backaktion das richtige Mehl zu wählen. Also ran an den Teig!