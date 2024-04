Bärlauch-Zupfbrot mit Parmesan: zum Teilen fast zu lecker

Die Bärlauchsaison läuft auf Hochtouren, und wir lassen es uns nicht nehmen, so viel wie möglich mit dem Wilden Lauch zu kochen – und zu backen. Heute zum Beispiel ein sogenanntes Pull Apart Bread, also ein Bärlauch-Zupfbrot. Das schmeckt herrlich würzig und lässt sich super teilen. Wenn man das denn möchte.

Würziges Bärlauch-Zupfbrot mit Parmesan

Ob für die nächste Grillparty oder den gemütlichen Abend auf dem Sofa, ob zum Mittag oder Abendessen: Unser Bärlauch-Zupfbrot ist immer einen Bissen wert. Es eignet sich auch wunderbar, um als Snack fürs Picknick eingepackt zu werden oder macht als Beilage auf dem Buffet Partygäste glücklich.

Gut zu wissen: Kann man Bärlauch roh essen? Und wie kann man Bärlauch haltbar machen? Wir beantworten dir diese und weitere spannende Fragen rund um die aromatische Zutat aus dem Wald.

Toll sieht es aus, dieses Bärlauch-Zupfbrot. Was so kunstvoll daherkommt, ist aber in Wahrheit mit wenigen leichten Handgriffen gezaubert. Du benötigst zunächst einmal einen Hefeteig, der geknetet werden muss und dann etwas Zeit braucht, um sein Volumen zu verdoppeln. Derweil kannst du bereits den Bärlauch abbrausen und hacken und die Butter aus dem Kühlschrank nehmen.

Aus beiden Zutaten und Salz und Pfeffer bereitest du eine Bärlauchbutter zu. Mit ihr wird der Teig später bestrichen. Aber dafür muss er zunächst zu acht bis zwölf gleich großen Kreisen geformt werden. Jetzt kannst du darauf die aromatische Butter und gerieben Parmesan verteilen. Klappe die Kreise anschließend alle zusammen und platziere sie in einer Kastenform.

Tipp: Du kannst das Bärlauch-Zupfbrot, nachdem du die Kreise in der Form platziert hast, noch mit gehackten Nüssen bestreuen.

Wir lieben das Brot zum Zupfen, auch in anderen Varianten. Kennst du schon unser Zupfbrot mit Käse und Knoblauchbutter? Sicher gefällt dir auch unser Blätterteig-Zupfbrot mit Zucchini und Cheddar. Das Ganze schmeckt natürlich auch als süßes Zupfbrot mit Zimt und Zucker. So viel zum Snacken!