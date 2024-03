Deutlich früher als in den vergangenen Jahren sprießt Bärlauch gerade aus der Erde. Die ersten Pflänzchen zeigen sich, man bekommt ihn bereits auf manchen Märkten oder selbst gepflückt (Achtung: Verwechslungsgefahr unter anderem mit Maiglöckchen). Die milden Wintermonate haben den Wuchs beschleunigt, sodass sich bald wieder Kräuterfans auf die Suche nach leckeren Rezepten begeben. Viele stellen sich dann die Frage: Kann man Bärlauch roh essen? Lies weiter, wenn du dir ebenfalls unsicher bist.

Gut oder gefährlich: Bärlauch roh essen

Die gute Nachricht vorneweg: Bärlauch roh zu essen ist kein Problem. Der wilde Knoblauch kann beispielsweise in einem leckeren Bärlauch-Pesto verarbeitet werden, das Pasta- und andere Gerichte verfeinert.

Damit du Bärlauch allerdings roh essen kannst, solltest du ihn vor der Weiterverarbeitung natürlich erst einmal gründlich waschen. Vor allem, wenn du ihn selber sammelst und nicht im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt kaufst, gehst du sicher, dass du eventuelle Schmutzrückstände, auch von Tieren, oder Parasiten entfernst.

Bärlauch sammeln, aber nur so viel, wie in eine Hand passt: Diese Regel gilt auch für andere wilde Kräuter. So gefährdet man die Bestände nicht und lässt auch etwas für andere Sammler übrig.

Der Vorteil, wenn du Bärlauch roh ist, und der im Übrigen für die meisten frischen Zutaten gilt: Wichtige Nährstoffe bleiben enthalten. Dem wilden Knoblauch sagt man echte Superkräfte in Sachen Gesundheit nach. Angeblich soll er die Durchblutung fördern und auch gegen Kopfschmerzen und Migräne helfen. „Schuld“ daran ist das im Bärlauch enthaltene Adenosin, das Gefäße erweitert und übrigens auch in Knoblauch zu finden ist.

Schon gewusst? In unserem Leckerwissen widmen wir uns allerlei spannender Fragen aus der Küche. Erfahre, ob du Rosenkohl roh essen kannst oder wie du eine Avocado richtig isst.

Und wie schmeckt Bärlauch? Das verrät schon einer seiner anderen Namen, den wir hier bereits erwähnt haben: wilder Knoblauch. Denn Bärlauch erinnert sowohl in Duft als auch Geschmack an Knoblauchknollen, er enthält nämlich ebenfalls ätherische Öle und schwefelhaltiges Allicin. Er kann zum Würzen und Verfeinern vieler Speisen genutzt werden. Probier’s aus, denn jetzt weißt du ja: Bärlauch roh zu essen ist kein Problem.

Kochen mit Bärlauch: sehr gern! Probiere unseren Hackbraten mit einer Füllung aus Blumenkohl und Bärlauch!