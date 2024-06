Haferflocken-Quark-Brot: So backst du das Fitnessbrot ohne Mehl und Hefe

Brot zu backen ist nicht schwer, und dennoch trauen sich viele nicht ans selbst gebackene Brot heran. Man muss es ja auch nicht tun, denn selbst in Discountern findet man heutzutage Backstationen. Aber das Glück, ein hausgemachtes Brot aus dem Ofen zu holen, ist einfach unschlagbar. Daher zeigen wir dir, wie du ohne Mühe und Vorkenntnisse ein Haferflocken-Quark-Brot backst.

Glutenfreies Haferflocken-Quark-Brot

Vor allem Menschen mit einer Glutenintoleranz werden das Haferflocken-Quark-Brot lieben. Zum Backen benötigt man nämlich kein Mehl. Beim Einkauf sollten Betroffene allerdings darauf achten, glutenfreie Haferflocken zu wählen.

Zwar ist Hafer von Natur aus glutenfrei, enthält also kein Weizeneiweiß. Beim Anbau kann es aber zur Verunreinigung kommen, denn Hafer wird oft in der Nähe von Weizen angebaut. Wer auf Nummer sicher gehen möchte oder muss, achtet im Supermarkt also auf ein extra ausgewiesenen glutenfreies Produkt.

Und dann kann es auch schon losgehen: Für das Haferflocken-Quark-Brot musst du zunächst zarte und kernige Haferflocken mit Salz und Backpulver vermischen. Separat davon verrührst du zwei Eier mit Quark. Am Schluss kommen alle Zutaten zusammen, verschmelzen zu einem glatten Teig und werden im Ofen 50 bis 60 Minuten zu einem leckeren Haferflocken-Quark-Brot.

Das Fitnessbrot versorgt dich mit jeder Menge Protein, der im Quark steckt. Dieses hilft beim Muskelaufbau und hält lange satt. Eine oder zwei Scheiben Haferflocken-Quark-Brot sind also das perfekte Frühstück für Sportler. Außerdem stärkt das im Quark enthaltene Kalzium die Knochen. Ein weiterer Pluspunkt: Quark enthält nur wenig Fett. Na, wenn das man nicht jede Menge gute Gründe sind, unser Haferflocken-Quark-Brot nachzubacken!

Noch mehr Ideen für die Hausbäckerei gesucht? Klar, wie wäre es mit irischem Sodabrot oder rustikalem Schwarzbrot? Wir können ebenfalls empfehlen, einmal Knäckebrot selber zu machen. Sooo lecker!