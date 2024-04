Knäckebrot selber machen für ein gesundes Frühstück

Knäckebrot ist eine tolle Erfindung. Es macht aufgrund seiner Knusprigkeit Spaß zu essen und hält lange satt. Wusstest du, dass es ganz leicht ist, das knackige Gebäck selber zu machen? Falls nicht, lies einfach weiter. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung macht es sich fast von selbst!

Knäckebrot selber machen: schwedischer Klassiker als gesunder Snack

Knäckebrot hat seinen Ursprung Schweden, wo es knäckebröd genannt wird. Das Wort kommt vom Verb knäcka, was „knacken“ bedeutet. Es stammt aus Zeiten, wo die Lagerung von Lebensmitteln nicht einfach war und Brot im feucht-kalten Winterklima schnell schlecht wurde. Knäckebrot wurde daher an Stangen unter dem Dach gelagert. Bis heute findet man in schwedischen Supermärkten die ursprüngliche Form, runde Knäckebrotscheiben mit Loch in der Mitte. Seit dem 20. Jahrhundert wird Knäckebrot auch in Deutschland hergestellt.

Oftmals wird das krosse Gebäck eher als langweilig abgetan. Dabei steckt in dem knusprigen Gebäck neben vollem Geschmack noch so viel mehr. Es ist reich an Ballaststoffen und senkt somit das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes. Dazu enthält es Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß. Etwas selbst gemachtes Knäckebrot zum Frühstück schmeckt also nicht nur knusprig-lecker, sondern ist richtig gut für dich.

Dein Knäckebrot selber zu machen, ist schnell und einfach. Du vermischst alle Zutaten miteinander, streichst den Teig dünn aus und bäckst ihn. Dabei nimmst du ihn nach einigen Minuten einmal aus dem Ofen, um ihn zu portionieren. Danach trocknet der Teig komplett im Ofen aus. Das Schneiden zwischendurch ist dabei sehr wichtig, denn ist das Brot einmal fest, kannst du es nur noch in Stücke brechen. Lass dein Knäckebrot komplett auskühlen und lagere es in einem luftdichten Behälter, damit es keine Feuchtigkeit zieht.

Knäckebrot schmeckt besonders gut mit Butter, ebenso passen Dips hervorragend zum knackigen Gebäck. Probiere es zum Beispiel mit einem Gorgonzola-Walnuss-Dip oder einer Erbsen-Guacamole. Auch ein süßer Aufstrich wie kanarische Mandelcreme ist nicht zu verachten.