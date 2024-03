Dieser Gorgonzola-Walnuss-Dip hat es in sich: Lieblingsrezept!

Nur drei Zutaten und doch so lecker: Dieser Gorgonzola-Walnuss-Dip ist etwas für den hohlen Zahn. Er ist cremig, reichhaltig und schmeckt herrlich intensiv nach dem italienischen Blauschimmelkäse. Walnüsse geben ihm eine mildere Note und machen den Dip zu einem, den du nicht so schnell vergessen wirst. Damit wird jeder Rohkostteller und jede Scheibe Brot zum Hochgenuss!

Gorgonzola-Walnuss-Dip: vollkommener Genuss mir nur drei Zutaten

Gorgonzola ist wohl eine der bekanntesten italienischen Käsesorten. Er ist ein Blauschimmelkäse aus der norditalienischen Region Lombardei. Die Ursprünge von Gorgonzola sollen bis ins Jahr 879 in die Gemeinde mit dem gleichen Namen zurückgehen. Der Legende nach hat ein Melker den Käse durch Zufall erfunden, als er von einer Magd die ganze Nacht über so abgelenkt wurde, dass er keinen Schlaf bekam und vergaß, die abends gemolkene Milch zu versorgen. Müde und durcheinander soll er dann die frische Milch mit der vergessenen, geronnenen vom Vorabend zusammengeschüttet haben. Ein weiterer Name von Gorgonzola lautet daher Stracchino di Gorgonzola, „der Müde von Gorgonzola“. Heute wird der Käse für alles mögliche verwendet: Pastagerichte, Gebäck oder, in unserem Fall, einen Gorgonzola-Walnuss-Dip.

Unser Gorgonzola-Walnuss-Dip ist nicht nur etwas für die kommende Grillsaison, sondern schmeckt auch hervorragend zu Rohkost oder sogar als Brotaufstrich. Du brauchst nur drei Zutaten und Salz und Pfeffer. Aus Frischkäse, Walnüssen und eben Gorgonzola mischst du so im Handumdrehen einen leckeren Dip, der den intensiven Geschmack von Gorgonzola in sich trägt.

Du kannst selbst entscheiden, wie stark der Gorgonzola-Geschmack in deinem Gorgonzola-Walnuss-Dip sein soll. Magst du es eher kräftig, schmeckt ein pikanter Gorgonzola gut. Soll es lieber etwas milder sein, kaufe einen Gorgonzola dolce. Dieser ist jünger und hat noch nicht so einen starken Eigengeschmack. In diesem Sinne: Fröhliches Dippen!

