Keine braunen Avocados mehr mit diesem einfachen Hausmittel

Ich liebe Avocados. Völlig egal, ob in Sushi verpackt, als Topping in einer Bowl oder auf einem Burger, klassisch in Guacamole verarbeitet oder einfach nur zerdrückt und als cremiger Brotaufstrich genossen. Die Tropenfrucht ist auch bei uns seit Jahren eine beliebte Zutat. Doch einmal aufgeschnitten, müssen sie schnell verzehrt werden, damit sie nicht braun werden. Dabei gibt es einen kinderleichten Trick, mit dem du deine Avocado frisch halten kannst.

Du brauchst nur eine Zutat, um deine Avocado frisch zu halten

Bei einem Frühstück mit mehreren Personen ist es kein Problem, eine Avocado vollständig zu verpeisen. Wenn ich alleine frühstücke und mir auch etwas der reichhaltigen Frucht gönnen möchte, sieht das aber anders aus. Mindestens eine Hälfte geht nach dem Frühstück in den Kühlschrank, in der Hoffnung, dass sie am nächsten Tag noch nicht zu braun ist.

Avocados sind seit einigen Jahren nicht nur aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks und der cremigen Konsistenz beliebt. Sie gelten auch als beliebtes Superfood. Doch wie gesund sind sie tatsächlich? Erfahre in diesem Artikel, wie gesund sich Avocados auf verschiedene Bereiche deines Körpers auswirken können.

Dabei ist es kinderleicht, eine Avocado frisch zu halten. Keine bestimmte Dose, kein fancy Bienenwachstuch, keine geheime Technik. Einfach nur eine Zitrone und im Bestfall einen Küchenpinsel. Bepinsle die Schnittstelle der Avocado einfach mit einer dünnen Schicht frischem Zitronensaft. Dieser verlangsamt die Oxidation, sodass das Fruchtfleisch länger frisch und grün bleibt.

Du kannst aber noch auf ein paar weitere Dinge achten, die deine angeschnittene Avocado frisch halten. Wenn du schon weißt, dass du nur eine Hälfte essen wirst, dann achte darauf, dass du den Kern in der Frucht lässt und nur die Hälfte ohne Kern isst. In ihm sind nämlich Enzyme enthalten, die die Avocado länger haltbar machen.

Außerdem solltest du die offene Hälfte dann im Kühlschrank lagern, um den Reifeprozess weiter zu verlangsamen. Dort hält sie dann etwa bis zu zwei Tage, dann solltest du sie auf jeden Fall gegessen haben. Für noch nicht aufgeschnittene Früchte lässt sich festhalten: unreife Früchte solltest du bei Zimmertemperatur lagern, reife Früchte können bis zum Verzehr im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wie du den perfekten Reifegrad erkennst, erfährst du hier.

Bei Leckerschmecker kannst du jetzt direkt nach köstlichen Rezepten für Avocados schauen. Wie wäre es mit einem leicht gemachten Avocado-Lachs-Toast? Oder du verarbeitest sie in einem cremigen Avocado-Nudelsalat. Und auch als Dessert funktioniert die Tropenfrucht super gut, wie diese Avocado-Minz-Creme beweist.