Frischer Avocado-Garnelen-Salat: perfekt für eine leichte Mahlzeit

Wasche das Gemüse. Halbiere die Tomaten. Zupfe oder schneide den Salat ggf. klein. Schneide die geröstete Paprika in kleine Stücke. Halbiere, entkerne und schäle die Avocado. Schneide ihr Fruchtfleisch in Stücke. Gib alles zusammen mit den Oliven in eine Schüssel.