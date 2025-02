Wenn Brot, dann so: Avocado, Hack und Spiegelei auf einer Stulle

Warum sich zwischen Brotzeit und Frühstück entscheiden, wenn man beides haben kann? Dieses Avocado-Hack-Brot mit Spiegelei vereint Knusprigkeit, würziges Hackfleisch, cremige Avocado und ein perfekt gebratenes Ei zu einem ultimativen Geschmackserlebnis. Ein Rezept, das nicht nur satt macht, sondern auch in wenigen Minuten auf dem Tisch steht – ideal für ein deftiges Frühstück oder eine herzhafte Mahlzeit zwischendurch!

Frühstück deluxe: Avocado-Hack-Brot mit Spiegelei

Dieses Power-Frühstück sieht aufwendiger aus, als es eigentlich ist. Mit ein paar wenigen Zutaten und einer halben Stunde Zeit zauberst du diese herzhafte Köstlichkeit. Schäle dafür die Zwiebel und schneide sie in Würfel. Dann kannst du auch schon das Hack mit etwas Öl in einer Pfanne 🛒 anbraten. Gib die Zwiebeln hinzu, würze alles und brate weiter, bis das Hackfleisch krümelig und knusprig ist. Währenddessen kannst du die Avocado halbieren, entkernen und die Schale entfernen. Schneide sie anschließend in Scheiben. Alternativ kannst du die Avocado auch später zerdrückt auf das Brot geben.

Sobald das Hackfleisch fertig ist, nimm es aus der Pfanne und reibe diese kurz aus. Bestreiche zwei Brotscheiben beidseitig dünn mit Butter und röste sie in der Pfanne an. Danach kannst du in derselben Pfanne die Spiegeleier braten. Gib nun die Avocado auf das Brot, würze mit etwas Salz, Limettensaft und Chiliflocken. Füge das Hack und am Schluss das Spiegelei hinzu. Toppen kannst du das Ganze mit frischer Petersilie oder ein wenig Rucola.

Weitere königlich-deliziöse Frühstücksideen findest du hier: Probier mal beim nächsten Brunch diese gebackene Avocado mit Ei und Lachs oder einen Avocado-Toast mit gegrillten Champignons. Ein Frühstücksklassiker, der nie aus der Mode kommt: ein Avocado-Toast mit pochiertem Ei. Lass es dir schmecken!

Avocado-Hack-Brot mit Spiegelei Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl

200 g Hackfleisch gemischt

1 Zwiebel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Paprikapulver edelsüß

1 Avocado

2 Scheiben Brot nach Wahl

1-2 EL Butter

2 Eier

2 EL Limettensaft

1 TL Chiliflocken Zubereitung Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin krümelig an.

Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Gib die Zwiebeln zum Fleisch, würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver und brate alles weiter an, bis das Hack leicht knusprig und gut gebräunt ist.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch aus der Schale. Schneide die Avocado in Scheiben.

Bestreiche die Brotscheiben von beiden Seiten dünn mit Butter und röste sie in einer Pfanne knusprig. Nimm das Brot aus der Pfanne, gib nochmal 1 EL Öl hinein und brate darin 2 Spiegeleier.

Belege das geröstete Brot mit den Avocadoscheiben. Würze mit Limettensaft, Salz und Chiliflocken. Gib jeweils die Hälfte des Hacks darauf und toppe mit dem Spiegelei. Garnieren kannst du das Ganze optional mit frischen Kräutern oder etwas Rucola.

