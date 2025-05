Dein persönlicher Frischekick: Avocado-Orangen-Salat

Schäle die Orangen und schneide sie in dünne Scheiben oder kleine Stücke.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in mundgerechte Würfel. Beträufle die Avocadowürfel mit etwas Zitronensaft, damit sie sich nicht verfärben.

Schäle die rote Zwiebel und schneide sie in feine Ringe oder Würfel.