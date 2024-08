Verwöhn-Frühstück: belegtes Avocado-Pistazien-Toast

Keine Lust auf Porridge, Müsli und Co. zum Frühstück? Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem belegten Brot? Aber nicht einfach nur eine Stulle, belegt mit Butter und Käse oder einer Scheibe Wurst. Es darf wie dieses Toast gern auch optisch einiges hermachen. Gönn dir ein Deluxe-Frühstück und verwöhne dich mit einem Avocado-Pistazien-Toast.

Avocado-Pistazien-Toast: Frühstück in nur 10 Minuten

Für ein ausgiebiges Frühstück nimmt man sich leider viel zu selten die Zeit. Das ist schade, denn ein gutes und gesundes Frühstück muss in der Zubereitung nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein gutes Beispiel: unser Avocado-Pistazien-Toast. Das ist nämlich in nur zehn Minuten fertig, und das Ergebnis wird dich begeistern. Versprochen!

Die Basis unserer Toasts ist ein Brot. Wir verwenden Toast, aber auch ein rustikales Sauerteigbrot oder sogar ein körniges Vollkornbrot sind eine gute Basis. Röste das Brot leicht an, denn kross schmeckt es besonders gut.

In der Zwischenzeit bereitest du eine Avocadocreme zu. Entferne das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale und zerdrücke es mit einer Gabel zu einem Mus. Füge die Gewürze (Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer) hinzu und gib noch einen Spritzer Zitronensaft dazu. Mit der Creme bestreichst du anschließend dick die Brote.

Jetzt teilst du die zweite Avocado, entfernst das Fruchtfleisch und schneidest es in Scheiben. Damit belegst du fächerförmig die Brote. Noch ein Spritzer Zitronensaft sorgt für eine frische Komponente und verhindert zudem, dass die Avocado braun wird. Zerbrösele nun den Feta und streue die Krümel ebenfalls auf die Brotscheiben. Zum Schluss gibst du gehackte Pistazien und etwas Pfeffer darüber.

Noch mehr gute Brotideen gewünscht? Nichts leichter als das. Wie wäre es mit einem echten Klassiker? Ein Croque Madame verwöhnt dich mit Kochschinken, Käse, Ei und einer cremigen Béchamelsoße. Weich und fluffig ist ein japanisches Tamago Sando. Und mit einem Hähnchen-Mango-Toast startest du kulinarisch wie auf Bali in den Tag.