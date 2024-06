Avocado-Pommes mit frischem Knoblauch-Dip

Du liebst Guacamole? Dann darfst du dir diese Avocado-Pommes nicht entgehen lassen. Es muss nicht immer Kartoffel sein, manchmal kann man auch kreativ werden. Wie du im Handumdrehen diese leckeren Streifen hinbekommst, liest du hier.

Gut durch den Sommer mit leckeren Avocado-Pommes

Pommes mal anders! Für dieses Rezept brauchst du weder großartige Kochkünste noch viele Zutaten. Von der knusprigen Panade und der weichen Avocado im Inneren wirst du nicht genug bekommen. Der frische Knoblauch-Dip aus Naturjoghurt macht die Avocado-Pommes zum richtigen Sommer-Genuss.

Wusstest du, dass die Avocado eigentlich eine Beere ist? Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so aussieht, die grüne Leckerei gehört offiziell zu den Lorbeergewächsen. Außerdem ist sie sehr gesund! Zwar enthält sie viel Fett, doch auch viele wichtige Nährstoffe wie Vitamin K, Folsäure, Vitamin C, Vitamin B5 und Vitamin B6. Sie ist außerdem reich an ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen und besitzt zugleich nur wenig Kohlenhydrate.

Avocados können sogar noch viel mehr: Sie sind hilfreich bei der Reduzierung des Risikos für Herz-Kreislauf-Krankheiten, unterstützen die Herzgesundheit und tragen zur Stabilisierung des Blutzuckerniveaus bei. Wir lieben sie, egal ob püriert, geschnitten oder gelöffelt: Avocado-Pommes gehen immer und überall.

