Avocados sind in vielen Teilen der Welt beliebt und werden häufig als DIE Superfrucht schlechthin bezeichnet. Ihre cremige Konsistenz und ihr aromatischer Geschmack machen die Avocado perfekt kalte und warme Speisen – ganz gleich, ob als Frühstück, Mittag-, Abendessen oder Snack. Hier kommen die 7 besten Rezepte mit Avocado.

Ob ein knackiges Avocado-Sandwich, ein fruchtiger Avocado-Salat oder aromatisches Avocado-Hähnchen – betrachte diese 7 Rezepte mit Avocado als Einstieg in ein ganz neues Leben. Ein Leben, in dem dich die Avocado, also die Superfrucht, regelmäßig in Form von Sandwiches, Salaten & Co. glücklich macht.