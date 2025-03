Avocado-Wedges aus der Heißluftfritteuse: schon probiert?

Du liebst Avocado? Dann wird dieses Rezept dein neuer Favorit! Stell dir vor: eine knusprige, goldbraune Panade, die bei jedem Bissen schön cruncht – und dahinter die samtige Weichheit der Avocado. Klingt himmlisch? Ist es auch! Mit nur wenigen Zutaten und deinem Airfryer kannst du diesen unwiderstehlichen Snack in kürzester Zeit zaubern. Avocado-Wedges aus der Heißluftfritteuse: Perfekt zum Dippen, Snacken und Genießen!

Deswegen solltest du die Avocado-Wedges aus der Heißluftfritteuse probieren

Avocados sind nicht nur lecker, sondern auch echte Nährstoffbomben! Sie stecken voller gesunder Fette, die gut für Herz und Gehirn sind, liefern wertvolle Ballaststoffe für eine gesunde Verdauung und versorgen dich mit wichtigen Vitaminen wie E, K und B6. Außerdem enthalten sie wichtige Antioxidantien, die zum Zellschutz beitragen. Kurz gesagt: Die grüne Superfrucht ist nicht ohne Grund so beliebt! Mit ihrer buttrig-weichen Konsistenz und dem mild-nussigen Geschmack passt sie in unzählige Gerichte: vom klassischen Avocado-Toast über Guacamole bis hin zu Smoothies. Aber hast du sie schon mal in einer knusprigen, goldbraunen Panade probiert?

Die Kombination aus weicher Avocado und krosser Hülle ist einfach unwiderstehlich. Die Panade sorgt für den perfekten Crunch, während die Avocado innen wunderbar zart und cremig bleibt – hier treffen verschiedene Texturen aufeinander. Und das Beste: Im Airfryer 🛒 gelingt das Ganze mit nur wenig Öl, sodass du den vollen Geschmack genießen kannst, ohne auf eine gesündere Zubereitung zu verzichten.

Avocado-Wedges aus der Heißluftfritteuse Olivia 3.90 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 2 Avocados

50 g Panko-Paniermehl

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

2-3 EL Mehl

1 Ei

1 EL Olivenöl Zubereitung Heize den Airfryer auf 200 °C vor.

Halbiere die Avocados, entsteine sie und ziehe vorsichtig die Schale ab. Schneide die Avocados in Spalten.

Vermische in einer Schale Panko-Paniermehl mit den Gewürzen, gib in eine weitere Schüssel das Mehl und verquirle in einer dritten Schale das Ei.

Wende die Avocado-Spalten zuerst im Mehl, ziehe sie dann durch das Ei und wende sie danach im Paniermehl.

Lege die panierten Avocado-Wedges in den Airfryer-Korb, besprühe sie mit Öl und backe sie ca. 10-15 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

