Mit Silikonformen backen: Darauf musst du achten

Immer mehr Menschen backen mit Silikonbackformen. Kein Wunder, denn sie haben viele Vorteile und die Formenvielfalt ist groß. Damit aber wirklich alles gelingt, gibt es ein paar Tricks, die du kennen solltest. Wir haben die besten Tipps, damit dein Backwerk perfekt gelingt – ohne Frust, aber mit viel Genuss!

Backen mit Silikonformen: Vor- und Nachteile

Bevor wir mit den Tipps starten, möchten wir dir noch einmal die Vor- und Nachteile von Silikonbackformen näher bringen:

Die Vorteile

Silikonformen können platzsparender gelagert werden, da du sie biegen und falten kannst.

Sie sind für Temperaturen von -40 °C bis +230 °C einsetzbar und dadurch für alle Teigarten geeignet.

Silikonformen sind antihaftbeschichtet und müssen in der Regel nicht eingefettet werden.

Sie sind sehr langlebig.

Die Formen eignen sich für alle, die gern Motive backen, denn es gibt sie in vielen unterschiedlichen Formen.

Sie sind außerdem spülmaschinenfest.

Die Nachteile

Günstige Silikonformen haben manchmal einen unangenehmen Geruch.

Sie sind eher instabil und flexibel, was beim Transport in den Ofen zu Problemen führen kann.

Es bildet sich mit der Zeit ein feiner Fettfilm auf dem Silikon, den manche unangenehm finden.

Die Vorteile überwiegen eindeutig. Dennoch gibt es ein paar Unterschiede zu Metallformen und Dinge, die du beim Backen mit Silikonformen 🛒 beachten solltest:

1. Silikonbackformen einfetten

Silikonbackformen sollten vor dem ersten Gebrauch einmal eingefettet werden. Danach brauchst du es im Prinzip nicht mehr zu tun. Backst du mit einem sehr klebrigen Teig oder hast eine filigrane Form, kann es aber nicht schaden, sie erneut leicht einzufetten, um die Backwaren später leichter herauszubekommen.

2. Für Stabilität sorgen

Silikonformen sind recht instabil. Damit beim Backen mit Silikonformen nichts schiefgeht, stelle sie vor dem Befüllen auf ein Gitter oder das Blech. So verläuft beim Transport zum Ofen nichts oder läuft gar aus.

3. Den Kuchen aus der Form holen

Bei Backformen aus Metall stürzt du die meisten Kuchen direkt nach dem Backen, um sie aus der Form zu lösen, oder kannst den Rand abnehmen. Gebäcke in Silikonformen dürfen hingegen samt Form abkühlen und können danach einfach herausgelöst oder -gehoben werden. Nutze dafür keine scharfen Gegenstände, da sie die Form beschädigen können.

4. Silikonformen reinigen

Reinige deine Silikonformen einfach in der Spülmaschine oder mit heißem Wasser und Spülmittel. Verzichte dabei aber auf scharfe Scheuermittel oder Drahtschwämme. Lass die Form danach an der Luft trocknen. Trocknest du sie mit einem Geschirrtuch ab, können Fussel an ihr hängen bleiben.

5. In der Silikonform schneiden

Du solltest dein Gebäck niemals direkt in der Silikonform schneiden. Dadurch zerkratzt du nur die Antihaft-Beschichtung der Form oder zerschneidest sie gar.

Auf Leckerschmecker findest du noch weitere praktische Ratgeber. Wir geben dir nicht nur Backtipps, mit denen du zum Meisterbäcker wirst, sondern auch nützliche Tipps für den perfekten Blechkuchen. Aber auch Tipps fürs Plätzchenbacken findest du in unserem Leckerwissen.

6. Sind Silikonbackformen mikrowellengeeignet?

Ein großer Vorteil beim Backen mit Silikonformen ist, dass sie auch für die Mikrowelle geeignet sind. So kann man zum Beispiel in der Form gefrorene Teige oder Gebäcke auftauen oder Gebäcke noch einmal erwärmen.

7. Was tun, wenn die Form klebrig aussieht?

Wenn du deine Silikonformen nicht so oft benutzt, kann sich bei der Lagerung ein Fettfilm auf der Oberfläche bilden und die Form kann sich klebrig anfühlen. Keine Sorge, du musst sie nicht sofort wegwerfen. Spüle sie einfach mit heißem Wasser aus und sie ist sofort wieder einsatzbereit.

8. Keine direkte Hitze!

Silikonformen sind nicht für den Kontakt mit direkter Hitze geeignet, denn dabei können sie schmelzen. Das heißt, du solltest sie nie direkt auf eine heiße Herdplatte oder den Backofenboden stellen. Auch offeneres Feuer vertragen sie nicht gut.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Silikonformen beim Backen viele Vorteile habe und eine echte Konkurrenz für Backformen aus Metall sind. Wichtig: Achte beim Kauf auf eine gute Qualität, damit du lange etwas von ihnen hast. Auch unsere Tipps zur Reinigung und Lagerung helfen dabei.

