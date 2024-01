8 Tricks für Hobby-Bäcker

Egal, ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist – beim Backen gibt es immer etwas Neues zu lernen. Es gibt zahlreiche Kniffe und Ratschläge, die man als Hobby-Bäcker unbedingt kennen sollte. Angefangen bei der Methode, einen trockenen Kuchenboden wieder saftig zu machen, bis hin zum Einsatz eines selbstgemachten Spritzbeutels. Viel Vergnügen beim Experimentieren und beim kontinuierlichen Lernen!

Tricks fürs Backen: So geht’s ganz leicht

Na, kann das große Backen jetzt losgehen? Mit unseren Kniffen bisst du bestens ausgerüstet und kannst dich in deiner Backstube richtig austoben. Dieses und weiteres Leckerwissen teilen wir gern mit.

1.) Kuchen flach bleiben lassen

Dafür brauchst du:

Geschirrtuch

Wasser

Sicherheitsnadeln

So geht es: Damit der Kuchen beim Backen nicht „hochgeht“, gibt es einen ganz einfachen Trick. Tränke ein Geschirrhandtuch in Wasser und wickele es um die Kuchenform. Befestige das Tuch mit Sicherheitsnadeln, damit es nicht herunterrutscht. Schiebe die Kuchenform dann wie gewohnt in den Ofen.

Credit: Media Partisans

2.) Muffinförmchen selbst machen

Dafür brauchst du:

Backpapier

Glas

So geht es: Schneide Backpapier in kleine Vierecke und lege diese jeweils auf eine Mulde der Muffinform. Drücke ein Glas hinein und drehe es nach links und rechts, damit die gewünschte Form entsteht. Dann kannst du den Teig hineingeben.

Credit: Media Partisans

3.) Kuchen waagrecht durchschneiden

Dafür brauchst du:

Zahnstocher

Zahnseide

Lineal

So geht es: Miss mit einem Lineal die gewünschte Schnitthöhe am Kuchen ab und stich Zahnstocher rundherum an die entsprechenden Stellen. Nutze dann die Zahnseide, um den Kuchen zu durchtrennen. Dank der Zahnstocher ist die Schnittkante schön waagrecht.

Credit: Media Partisans

4.) Backpapier kreisförmig zuschneiden

Dafür brauchst du:

Backpapier

Schere

So geht es: Falte ein Stück Backpapier, wie im Video gezeigt, und miss den Radius des künftigen Kreises ab. Trenne dann das Papier an entsprechender Stelle ab – und schon hast du den passenden Backpapier-Kreis.

Credit: Media Partisans

5.) Kuchenboden saftig machen

Dafür brauchst du:

Honig

heißes Wasser

Pinsel

So geht es: Vermische Honig mit heißem Wasser und streiche den Kuchenboden damit ein. So wird bzw. bleibt der Boden schön saftig.

Credit: Media Partisans

6.) Deko-Schokoherzen anfertigen

Dafür brauchst du:

Topf

heißes Wasser

Tafel Schokolade

So geht es: Schmilz die Schokoladentafel, indem du die Packung ungeöffnet in heißes Wasser legst. Sobald der Inhalt geschmolzen ist, kannst du von der Verpackung eine Ecke abschneiden und die geschmolzene Schokolade z.B. auf Backpapier so portionieren, wie du magst, und anschließend fest werden lassen. Fertig!

Credit: Media Partisans

7.) Kuchenform selbst basteln

Dafür brauchst du:

Alufolie

So geht es: Wenn du keine Kuchenform in gerade benötigter Größe zur Hand hast, kannst du mit Alufolie ganz einfach selbst eine basteln. Vergiss aber nicht, vor dem Hinzugeben des Teiges Backpapier auf die Alufolie zu legen.

Credit: Media Partisans

8.) Spritzbeutel selbst basteln

Dafür brauchst du:

Zip-Beutel

So geht es: Ein Zip-Beutel ist eine echte Alternative zu einem gekauften Spritzbeutel. Fülle die Creme in den Zip-Beutel und schneide eine Ecke ab. Durch die kleine Öffnung kannst du die Creme wunderbar portionieren.

Credit: Media Partisans

Erfahre, wie du ohne Eier backen kannst und welches die besten Milchalternativen sind. Dies und mehr in unserem Leckerwissen.