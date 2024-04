Backpulver-Ersatz: 6 Alternativen fürs Backen

Backpulver ist das geheime Wundermittel in der Backstube, das für lockere Kuchen und knusprige Kekse sorgt. Doch was tun, wenn dieses essenzielle Triebmittel gerade nicht zur Hand ist oder aus anderen Gründen ersetzt werden muss? Keine Sorge, es gibt zahlreiche Alternativen, die dir helfen können, dennoch zu herrlichen Backergebnissen zu kommen. In diesem Ratgeber stellen wir dir verschiedene Möglichkeiten für einen Backpulver-Ersatz vor, erklären, wie du sie richtig anwendest und was es dabei zu beachten gibt. Ob aus gesundheitlichen Gründen oder weil du spontan backen möchtest – mit diesen Tipps wird dein Gebäck auch ohne das klassische Backpulver gelingen.

Natron als Backpulver-Ersatz:

Natron, auch bekannt als Natriumbicarbonat, ist ein vielseitiges Hausmittel und ein effektiver Backpulver-Ersatz. Es benötigt eine Säurequelle, um als Triebmittel zu wirken. Du kannst zum Beispiel einen Teelöffel Natron mit einem Esslöffel Essig oder Zitronensaft kombinieren, um die gleiche Treibkraft wie mit Backpulver zu erzielen. Achte darauf, die Säure sofort hinzuzufügen, da die Reaktion unmittelbar beginnt und du den Teig schnell verarbeiten solltest.

Weinsteinbackpulver als Alternative:

Weinsteinbackpulver ist eine natürliche Alternative zu herkömmlichem Backpulver und besteht aus einer Mischung aus Weinstein und Natron. Es ist besonders beliebt bei Allergikern und Menschen, die auf Phosphate verzichten möchten. Verwende Weinsteinbackpulver im gleichen Verhältnis wie normales Backpulver, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Eierschnee als Treibmittel:

Eierschnee, also steif geschlagenes Eiweiß, kann in vielen Rezepten als Backpulver-Ersatz dienen. Die Luft, die beim Schlagen untergehoben wird, sorgt für Volumen und Leichtigkeit im Gebäck. Achte darauf, den Eierschnee vorsichtig unter den Teig zu heben, um die eingeschlossene Luft nicht zu verlieren.

Selbstgemachtes Backpulver:

Du kannst dein eigenes Backpulver mit drei einfachen Zutaten herstellen: Mische zwei Teile Cremor Tartari (Weinstein), ein Teil Natron und ein Teil Stärke (z.B. Maisstärke). Diese Mischung kannst du genau wie fertiges Backpulver verwenden und in einem luftdichten Behälter aufbewahren.

Joghurt und Buttermilch:

Joghurt und Buttermilch enthalten natürliche Säuren, die mit Natron reagieren und als Triebmittel fungieren können. Ersetze einen Teil der Flüssigkeit im Rezept durch Joghurt oder Buttermilch und füge für jedes verwendete Glas (ca. 240 ml) einen halben Teelöffel Natron hinzu.

Club Soda oder Mineralwasser:

Kohlensäurehaltiges Wasser wie Club Soda oder Mineralwasser kann ebenfalls als Backpulver-Ersatz genutzt werden. Die Bläschen im Wasser helfen, den Teig aufzulockern. Ersetze die im Rezept angegebene Flüssigkeit durch die gleiche Menge an Club Soda oder Mineralwasser für ein luftiges Ergebnis.

Auch andere Backzutaten lassen sich durch Alternativen ersetzen. In unserem Leckerwissen erklären wir dir, was du anstelle von Butter oder Eiern verwenden kannst. Außerdem klären wir dich über die verschiedenen Mehltypen auf und zeugen dir, welches Mehl sich wofür eignet.

Liste der Backpulver-Ersatzstoffe und ihre Dosierung:

Natron + Säure (1 TL Natron + 1 EL Essig/Zitronensaft)

Weinsteinbackpulver (1:1 Ersatz für Backpulver)

Eierschnee (2-3 Eiweiße für einen Kuchen)

Selbstgemachtes Backpulver (1 TL selbstgemachtes Backpulver = 1 TL fertiges Backpulver)

Joghurt/Buttermilch + Natron (240 ml Joghurt/Buttermilch + 0,5 TL Natron)

Club Soda/Mineralwasser (1:1 Ersatz für Flüssigkeit im Rezept)

