Die Grillsaison ist in vollem Gange und wir probieren immer wieder gern die besten Rezepte aus. Heute landet ein Bacon-Pie mit Hackfleisch und Käse auf dem Rost. Besser kann ein Kuchen für Fleischliebhaber gar nicht ausfallen!

Bacon-Pie mit Hackfleisch und Käse

Wer lieber herzhaft isst und nicht auf Kuchen verzichten will, sollte das folgende Rezept unbedingt ausprobieren. Er besteht aus saftigem Hackfleisch, das mit Käse, würzigen Jalapeños und Zwiebeln gefüllt ist. Ummantelt wird das Ganze von Baconscheiben, die auf dem Grill besonders knusprig werden und dem Bacon-Pie mit Hackfleisch und Käse einen unvergleichlichen Geschmack verleihen.

Der laue Sommerabend am Grill kann kommen, denn dieser Bacon-Pie mit Hackfleisch und Käse verzückt alle Fans von Fleisch und dem Grillen! Alles, was du brauchst, ist eine gusseiserne Pfanne. In diese legst du zunächst die Baconscheiben übereinander. Dann füllst du das Hackfleisch ein. In die Mitte formst du eine Mulde. In diese legst du nun einige Zwiebelringe, Jalapeños und Käse. Bedecke die Füllung mit geriebenem Cheddar und falte die Bacon-Streifen darüber zusammen.

Nun wandert die Pfanne mit dem Bacon-Pie mit Hackfleisch und Käse auf den Grill und brät dort für etwa 45 Minuten schön knusprig an. Danach erwartet dich ein saftiger, herzhafter Kuchen mit zartschmelzender, pikanter Füllung.

