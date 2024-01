Wer noch nie zuvor etwas von „Baeckeoffe“ gehört hat, sollte jetzt ganz genau aufpassen. Baeckeoffe ist ein traditionelles elsässisches Gericht, das eigentlich nichts anderes ist als ein deftiger Eintopf mit Gemüse und drei verschiedenen, in Weißwein marinierten Fleischsorten.

So kochst du ein klassisches Baeckeoffe

Einmal in der Woche war früher Waschtag, da trafen sich die Frauen am Waschplatz im Dorf. Um abends trotzdem ein gutes Mahl servieren zu können, haben sie früh am Morgen bereits den Baeckeoffe zubereitet und zum Bäcker gebracht. Dort nutzten sie die Restwärme des Backofens (daher Baeckeoffe), um den Eintopf stundenlang schmoren zu lassen. Damit sich niemand heimlich am Eintopf bediente, wurde der Topf mit einem Ring aus Teig versiegelt und damit zugleich luftdicht verschlossen.

Dieser Klassiker der elsässischen Küche ist superpraktisch, wenn man nicht viel Zeit für ausufernde Zubereitungen hat. In der Zeit, in der der Eintopf stundenlang schmort, kann man sich getrost anderen Dingen widmen. Auch die Vorbereitung dauert nicht lange. Ein deftiger Eintopf, ideal für Herbst und Winter. Guten Appetit!

