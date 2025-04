Fertig in 10 Minuten: würziger Bärlauch-Curry-Aufstrich

Wie leicht es ist, Brotaufstriche selbst zu machen, zeigen zahlreiche Rezepte wie dieses für einen würzigen Bärlauch-Curry-Aufstrich. Der ist in maximal zehn Minuten gezaubert und ideal fürs Frühlingsfrühstück.

Rezept für Bärlauch-Curry-Aufstrich: ab aufs Brot!

Lang dauert sie nicht, die Bärlauchsaison. Umso intensiver nutzen viele Fans den wilden Knoblauch und backen und kochen jetzt so viel mit möglich damit. Morgens schmeckt er bereits ganz vorzüglich, wenn man ihn sich als Bärlauch-Curry-Aufstrich aufs Frühstücksbrötchen streicht. Der Vorteil: Auch wenn er so intensiv schmeckt, verursacht Bärlauch nach dem Verzehr keinen unangenehmen Atem, anders als beispielsweise Zwiebeln oder Knoblauch. Bei diesem Brotaufstrich kann man also auch morgens schon beherzt zugreifen.

Wir lieben den mit Frischkäse gemachten Aufstrich aber auch auf Sandwiches und Wraps, die wir uns gern zur Mittagspause schmecken lassen. Wähle einfach deine liebsten Zutaten, mit denen du ein Brot belegen oder einen Wrap befüllen möchtest, und verstreiche zuvor den Bärlauch-Curry-Aufstrich darauf.

Übrigens: Wer Bärlauch jetzt schon wieder vermisst, kann ihn haltbar machen. Ob man ihn trocknet, in Pesto verwandelt oder in Öl einlegt – wir haben die leckersten Ideen für dich gesammelt.

Um den Bärlauch-Curry-Aufstrich herzustellen, muss man den Wilden Lauch zunächst waschen und trocken schütteln. Danach wird er zusammen mit Frischkäse, Olivenöl und Senf sowie Currypulver püriert. Dann muss man ihn nur noch mit einem Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Wir haben noch eine ganze Menge Ideen, um die Bärlauchsaison voll auszukosten. In unserem Kühlschrank stehen bereits selbst gemachter Bärlauch-Senf und ein Bärlauch-Feta-Dip. Als Nächstes zaubern wir außerdem einen Bärlauch-Eiersalat, der genauso gut als Brotaufstrich schmeckt. Weitere Rezepte verrät dir unser Koch-Bot.

Bärlauch-Curry-Aufstrich Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 30 g Bärlauch

200 g Frischkäse Natur

1 EL Olivenöl

1/2 TL Senf

1/2 TL Currypulver oder nach Belieben

1 Spritzer Zitronensaft

Salz und Pfeffer Zubereitung Brause den Bärlauch ab und schüttele ihn trocken.

Püriere den Bärlauch zusammen mit dem Frischkäse, dem Olivenöl, dem Senf und dem Currypulver, zum Beispiel in einem Standmixer 🛒

Schmecke den Aufstrich mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab. Notizen Man kann dem Aufstrich eine fruchtige Note verleihen, indem man bspw. getrocknete Cranberrys püriert. Auch gehackte Walnüsse schmecken toll, wenn man sie unterhebt.

