Bärlauch-Senf: würziger Frühlingsgruß

Der Bärlauch sprießt und endlich dürfen wir das würzige Frühlingskraut wieder in unzähligen köstlichen Varianten genießen. Heute schnappen wir uns den wilden Knoblauch und machen daraus einen aromatischen Bärlauch-Senf. Legen wir los.

So machst du Bärlauch-Senf selber

Bärlauch ist ein wahrer Allrounder. Er gehört zu den ersten Frühlingskräutern, die man im Jahr ernten kann und ist für sein charakteristisches an Knoblauch erinnerndes Aroma bekannt. Aber nicht nur das. Er ist auch gesund. Bärlauch hat mehr Vitamin C als eine Orange und kann dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken. Außerdem liefert er Eisen und Magnesium, wirkt entzündungshemmend und verdauungsfördernd. Das Tolle an Bärlauch: Er lässt sich zu vielen unterschiedlichen Köstlichkeiten wie Bärlauchbrot, Nudeln oder Pesto verarbeiten. Oder du machst einen Senf daraus.

Die Zubereitung von Bärlauch-Senf ist alles andere als kompliziert. Du benötigst nur ein paar Zutaten. Neben den beiden Hauptkomponenten Bärlauch und Senfkörnern sind dies Apfelessig, Olivenöl, Salz und Honig. Schneide den Bärlauch grob und mahle den Senf in einem Mixer. Dann gibst du zu den gemahlenen Senfkörnern Apfelessig, Salz, Bärlauch und Honig hinzu und mixt alles gut durch. Gieße das Öl hinzu und mixe nochmals alles gründlich, bis du eine cremige Masse hast. Fülle diese in ein verschließbares Glas und stelle den selbst gemachten Senf für 24 Stunden zum Durchziehen in den Kühlschrank. So kann er sein volles Aroma entfalten.

Bärlauch-Senf klingt gut? Dann probiere das Rezept unbedingt aus. Der Bärlauch-Senf schmeckt zum Beispiel als Dip zu Käse oder als Grundlage in einer Senfsoße mit aromatisch-würziger Kräuternote verarbeitet. Auf einer Grillparty ist der Senf das i-Tüpfelchen, zum Beispiel zu einem Steak.

Du hast Bärlauch gesammelt oder auf dem Markt gekauft und suchst noch Inspiration, was du daraus zubereiten kannst? Dann lass sich von unseren Rezepten oder unserem Koch-Bot inspirieren. Probiere unbedingt ein Grilled Cheese Sandwich mit Bärlauch, Bärlauch-Käsespätzle oder Nudeln in Bärlauch-Sahne-Soße.