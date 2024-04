Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße: Genuss im Frühling

Die Bärlauch-Saison ist noch nicht vorbei. Nutze die letzten Tage, die der feine wilde Knoblauch noch zu finden ist und mach dich auf zu einer letzten Sammelaktion! Doch anstelle von Bärlauchpesto machen wir heute mal etwas anderes: Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße. Das schmeckt!

So kochst du Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße

Wenn es darum geht, Bärlauch zu verarbeiten, haben plötzlich alle ein besonderes Rezept für Bärlauchpesto parat (unumstritten: Wir haben das beste). Doch wusstest du, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, die zarten grünen Blätter auch anderweitig zu verarbeiten? Falls nein, muss ich dir leider sagen: Du verpasst etwas! Denn diese Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße zeigen, dass Bärlauch auch gegart vorzüglich schmeckt.

Wenn du Bärlauch kochst, verschwindet der scharfe Knoblauchgeschmack, den das grüne Wildkraut besitzt und wird ersetzt durch einen fein-zwiebeligen Geschmack. Doch Achtung: Gib den Bärlauch erst gegen Ende in die Soße und koche ihn nur wenige Sekunden mit, sonst zerfällt er komplett. Mehr sogar als Spinat. Die gute Nachricht dabei ist, dass Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße so ein Blitzgericht ist, perfekt für Tage, an denen du eigentlich gar nicht kochen willst.

Sammelst du den Bärlauch für deine Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße in der Natur, achte darauf, Verwechslungen zu vermeiden. Bist du dir nicht komplett sicher, dass es sich um Bärlauch und nicht um böse Zwillinge wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlose handelt, lass ihn lieber stehen. Tipp: Du kannst Bärlauch auch komplett risikofrei im Supermarkt kaufen.

Verwende für deine Nudeln mit Bärlauch-Sahne-Soße am besten Tagliatelle oder andere lange Nudeln wie Linguine oder Spaghetti. Besonders lecker wird das Pastagericht, wenn du frisch geriebenen Parmesan darüber streust. Guten Appetit!

Die Bärlauch-Saison ist bald vorbei, also schlag noch mal richtig zu! Bärlauch-Zupfbrot steht bei und hoch im Kurs, ebenso wie Bärlauchbutter. Und auch andere Pastagerichte passen gut zum wilden Knoblauch, so wie diese Bärlauch-Gnocchi.