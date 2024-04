Bärlauchbutter: So einfach machst du den Frühlingsgruß

Darauf haben wir lange gewartet: Wenn im Frühling der Bärlauch wieder seine Blätter aus dem Waldboden steckt, freuen wir uns über zahlreiche Leckereien, die sich aus dem Wildkraut zubereiten lassen. Von knusprigem Bärlauchbrot über eine cremige Suppe bis hin zum Klassiker Bärlauchpesto lässt sich fast alles aus den grünen Blättern zaubern. Da aber manchmal die einfachen Dinge eben doch die besten sind, gibt es heute eine schnell gemachte Bärlauchbutter. Welche Zutaten da unbedingt reingehören, erfährst du hier.

Das wahrscheinlich beste Rezept für Bärlauchbutter

Fünf Zutaten und fünf Minuten Zeit – vielmehr brauchst du nicht für eine perfekte Bärlauchbutter. Zuerst wäschst du den wilden Knoblauch gründlich und hackst ihn klein. Wenn du hast, kannst du ihn auch mit einem Mixer in feine Stücke häckseln. Das geht schneller. Danach reibst du die Schale einer Bio-Zitrone ab und vermischt diese mit sehr weicher Butter (am besten ein paar Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen) und würzt mit Salz und Pfeffer. Magst du es ein bisschen frischer im Geschmack, kannst du noch einen Spritzer Zitronensaft untermischen. Anschließend füllst du die Butter in ein Glas und stellst sie zum Festwerden in den Kühlschrank.

Wenn du dich fragst, zu was Bärlauchbutter schmeckt, kommen hier ein paar Vorschläge, wie wir sie am liebsten mögen. Besonders lecker ist sie natürlich pur auf gerösteten Baguettescheiben. Aber auch gekochtem Spargel verleihst du eine besondere Note, wenn du ein Stück Bärlauchbutter auf den Stangen verteilst und sie mit Pellkartoffeln servierst oder einen Klecks der Butter in eine Spargelsuppe gibst. Wenn im Frühling die eingemotteten Grills wieder entstaubt werden, ist die Butter ein echtes Highlight zu gegrilltem Gemüse oder Fleisch.

Tipp: Wenn du die Bärlauchbutter länger im Jahr genießen möchtest, kannst du sie einfach einfrieren. Dafür teilst du die Butter in mehrere kleine Portionen ein und frierst sie einzeln ein. Es gibt viele weitere Methoden, wie du Bärlauch haltbar machen kannst.

Lust auf noch mehr Bärlauch? Diese tollen Köstlichkeiten kannst du auch aus dem Wildkraut zubereiten. Bärlauch-Gnocchi gehören im Frühling einfach dazu, ebenso wie ein würziges, selbst gebackenes Bärlauchbrot und Bärlauch-Pfannkuchen.