Bärlauch-Risotto: würziges Frühlingsgericht

Schäle die Schalotten und schneide sie in feine Würfel. Bringe 2 EL Butter in einem Topf zum Schmelzen und dünste die Schalotten darin glasig an. Gib den Reis hinzu und dünste ihn ebenfalls für 1 bis 2 Minuten mit an. Lösche danach mit dem Weißwein ab und lass ihn unter Rühren einkochen.