Bärlauch-Tomaten-Quiche: Frühling auf deinem Teller

Es scheint, als sei das Schlimmste geschafft, der Winter verabschiedet sich ganz allmählich wieder. Na endlich. Im Wald sind schon die ersten Bärlauch-Blätter zu sehen, die nur darauf warten, verarbeitet zu werden. Zum Beispiel als saftige Bärlauch-Tomaten-Quiche. Die schmeckt unheimlich gut. Hier ist das Rezept.

Bärlauch-Tomaten-Quiche: köstliche Wildkräuterküche

Bärlauch gehört zu den beliebtesten Frühlingsboten in Deutschland. Jedes Jahr aufs Neue beginnen die Wälder, nach Knoblauch zu duften und der eben noch so graubraune Waldboden ist plötzlich bedeckt von zarten, hellgrünen Blättchen. Schnell zieht es Kräuterbegeisterte und Wandernde in den Wald, um sich etwas von dem beliebten Wildkraut zu genehmigen. Übrigens schmeckt Bärlauch nicht nur gut, sondern ist auch noch ein richtiges Vitamin-Kraftpaket: Die Pflanze enthält mehr davon als eine Orange.

Der Klassiker, Bärlauch zu verarbeiten, ist als Pesto. Doch auch gegart schmecken die feinen Blättchen gut, denn so verlieren sie etwas von ihrer intensiven Schärfe. Wir bereiten heute eine Bärlauch-Tomaten-Quiche daraus zu, denn Quiche kann es nicht genug geben.

Übrigens: Möchtest du Bärlauch pflücken, solltest du einige wichtige Dinge beachten. Sammle Wildkräuter niemals an stark befahrenen Straßen, da sie die Schadstoffe aufnehmen können. Stelle sicher, dass du die Pflanze richtig identifizierst, bevor du sie isst. Pflücke immer nur vereinzelte Blätter ab, nicht die ganze Pflanze. Zupfe die Blätter zudem so ab, dass du die Wurzel nicht beschädigst. So gibst du der Pflanze eine Chance, im nächsten Jahr wiederzukommen.

Für die Bärlauch-Tomaten-Quiche brauchst du neben dem Waldknoblauch außerdem Sahne, Ei, Kirschtomaten und einen Mürbeteig. Diesen kannst du ganz einfach aus drei Teilen Mehl und zwei Teilen Butter kneten oder aber im Supermarkt-Kühlregal auswählen. Lege eine Form 🛒 damit aus und fülle die Bärlauch-Masse ein. Du kannst die Füllung auch mit etwas Parmesan abschmecken, wenn du magst. Der würzige Käse passt hervorragend zum leichten Knoblauchgeschmack des Krauts.

Zur Bärlauch-Tomaten-Quiche passt ein kleiner Salat, den du natürlich auch mit Bärlauch abschmecken kannst. Zusammen ergibt beides ein köstliches Mittagessen, das noch mal besser schmeckt, wenn du den Lauch selbst gepflückt hast.

Die Bärlauch-Saison steht in den Anfängen. Hast du schon überlegt, was man noch alles so machen könnte aus dem zarten Grün? Wir haben da etwas für dich. Wie wäre es mit Bärlauch-Kartoffeln, Bärlauch-Pfannkuchen oder einem cremigen Bärlauchaufstrich fürs Brot? Suchst du mehr Rezeptideen, kann dir unser Koch-Bot weiterhelfen.

Bärlauch-Tomaten-Quiche Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Tarteform, 28 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 125 g kalte Butter plus mehr für die Form

250 g Mehl plus mehr zum Ausrollen

1 Prise Salz

2–3 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 2 Zwiebeln

70 g Bärlauch

3 Eier

100 g Sahne

100 g Crème fraîche

Salz und Pfeffer

100 g Parmesan oder vegetarische Alternative gerieben

10 Kirschtomaten Zubereitung Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und verknete sie mit dem Mehl, Salz und 2 EL kaltem Wasser zu einem glatten Teig. Falls nötig, gib noch etwas Wasser hinzu. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lass ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Fette eine Tarteform mit Butter ein. Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Form. Drücke den Rand gut an und stich den Boden mehrfach mit einer Gabel ein.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Würfel. Wasche den Bärlauch, trockne ihn gut ab und hacke ihn fein. Halte ein paar Blätter für die Deko zurück.

Verrühre die Eier mit Sahne, Crème fraîche, Salz und Pfeffer. Rühre den Parmesan und den gehackten Bärlauch unter.

Verteile die Zwiebelwürfel auf dem Teigboden und gieße die Bärlauch-Eiermasse darüber. Halbiere die Kirschtomaten und setze sie mit der Schnittfläche nach oben in die Füllung. Verteile die zurückgehaltenen Bärlauchblätter drum herum.

Backe die Quiche für ca. 35–40 Minuten, bis sie goldbraun und gestockt ist.

