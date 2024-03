Zum Start der Saison: cremiger Bärlauchaufstrich für Brot

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im März sprießt auch wieder der Bärlauch. Zeit also für leckere Rezepte mit dem wilden Knoblauch, die Saison ist schließlich kurz. Ein besonderer Tipp ist Bärlauch in Form eines Aufstrichs, der sowohl auf Brot als auch als Dip zu Gemüse aromatisch-würzig schmeckt und in zehn Minuten fertig auf dem Tisch steht.

Bärlauchaufstrich in nur 10 Minuten

Der Frühling ist da und damit stecken auch die ersten Bärlauchblätter vorsichtig ihre Spitzen aus der Erde. Darauf haben viele schon sehnsüchtig gewartet. Denn der Bärlauch schmeckt mit seiner aromatischen und leichten Schärfe nicht nur lecker, er gehört auch zu den ersten Kräutern, die im Jahr überhaupt wachsen und gilt so als wichtiger Lieferant für Vitamin C.

Bärlauch lässt sich auf vielfältige Art und Weise verarbeiten. So schmecken die grünen Blätter unter anderem als Pesto zu Nudeln, im Brot oder als Suppe. Aber hast du Bärlauch schon einmal auf Brot probiert? Als Aufstrich verwandelt, holt das Kraut das Beste aus jeder Stulle.

Möchtest du Bärlauch auch einmal in einen Brotaufstrich verwandeln, musst du dafür nicht mehr als maximal zehn Minuten Zeit einplanen. Damit der Bärlauch möglichst klein wird, empfiehlt es sich, zum Zerkleinern eine Küchenmaschine zu verwenden. Hast du keine zur Hand, hacke die Kräuter möglichst klein. Der typisch würzige Geschmack nach Knoblauch entfaltet sich auch, wenn der Bärlauch etwas grober geschnitten ist.

Den Bärlauchaufstrich kannst du vielseitig genießen. Besonders lecker schmeckt er als Belag zu frisch gebackenem Brot. Als Dip zu Gemüsesticks, Brotstangen oder Tortilla-Chips harmoniert der Aufstrich mit Bärlauch besonders gut. Probiere ihn aber mal zu gegrilltem Fleisch wie Steaks oder Koteletts. Du wirst überrascht sein.

Übrigens: Der Bärlauchaufstrich ist ein tolles und schnell gemachtes Geschenk aus der Küche zum Osterbrunch. Suchst du noch andere Aufstriche zum Frühstück oder zum Verfeinern von Brot, bist du bei Leckerschmecker an der ersten Adresse. Hier findest du neben dem Rezept für cremigen Eiersalat auch die Anleitungen für eine Knoblauch-Parmesan-Butter und selbst gemachten Obazda.