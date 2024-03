Bärlauch-Pfannkuchen: ein Frühlingsrezept für Genießer

Zwischen März und Mai wächst er in unseren Wäldern: der Bärlauch. Die beliebte Pflanze wird wegen ihres knoblauchähnlichen Aromas geschätzt, das jedoch weicher und weniger aufdringlich ist als das des herkömmlichen Knoblauchs. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den wilden Knoblauch zuzubereiten. Wir verarbeiten ihn heute zu Bärlauch-Pfannkuchen. Oh, wie lecker die werden!

Rezept mit wildem Knoblauch: Bärlauch-Pfannkuchen

Bärlauch ist auch bekannt als wilder Knoblauch, Barlauch oder Waldknoblauch und hat lange, schlanke Blätter, die schon beim leichten Zerreiben ihren unglaublich intensiven Knoblauchduft freisetzen. Neben den Blättern kann man aber auch die sternförmigen Blüten essen.

Der wilde Knoblauch enthält verschiedene gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, was ihn zu einem echten Superfood macht. Verarbeiten kannst du Bärlauch auf die unterschiedlichsten Weisen. Mache daraus beispielsweise Pestos, Brote, Aufstriche, aber auch Gnocchi oder eben Bärlauch-Pfannkuchen. Außerdem lässt sich Bärlauch einfrieren, trocknen oder in Öl einlegen. So hast du auch nach der eigentlichen Saison noch etwas von der leckeren Pflanze.

Bei der Verarbeitung ist allerdings Vorsicht geboten, denn es droht Verwechslungsgefahr mit anderen Pflanzen. Die Blätter des Bärlauchs ähneln denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen, die beide giftig sind. Ein entscheidender Hinweis ist der charakteristische Knoblauchgeruch, der beim Zerreiben der Bärlauchblätter freigesetzt wird und den giftigen Doppelgängern fehlt. Aber auch hier gilt Achtung: Riechen die Hände erst einmal nach dem Lauch, wird es schwer, tun sie das auch weiterhin, wenn man andere Blätter darin zerreibt.

Nicht zuletzt wegen seines intensiven Aromas und seiner vielseitigen Verarbeitungsmöglichkeiten wird Bärlauch immer beliebter. Probiere unser Rezept für die Bärlauch-Pfannkuchen aus und überzeuge dich selbst vom leckeren Geschmack des wilden Knoblauchs.