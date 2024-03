Kartoffel trifft wilden Knobi: Probiere im Frühling diese Bärlauch-Gnocchi

Endlich ist wieder Bärlauchzeit! Der wilde Knoblauch sprießt nicht nur im Wald, sondern wird auch wieder auf Märkten angeboten. Wir haben uns die ersten Sträuße gesichert und daraus unter anderem diese Bärlauch-Gnocchi gekocht. Willst du ebenfalls in deren Genuss kommen? Perfekt, wir haben das Rezept für dich.

So machst du Bärlauch-Gnocchi

Saisonale Zutaten sind Fluch und Segen zugleich: Zum einen ist es jammerschade, dass sie nur eine kurze Zeit im Jahr zur Verfügung stehen. Zum anderen freut man sich dann aber umso mehr, wenn sie endlich wieder da sind und für unzählige Rezepte zur Verfügung stehen. Bärlauch ist so ein Lebensmittel – nur wenige Wochen im Jahr begleitet er uns in der Küche. Aber dann so richtig! Wir haben ihn gerade erst zu aromatischen Bärlauch-Gnocchi verarbeitet.

Die solltest du unbedingt probieren. Dafür musst du lediglich einen Teig für herkömmliche Gnocchi aus Kartoffeln vorbereiten und ihn mit frischem, gehackten Bärlauch aufpeppen. Wir geben außerdem etwas geriebene Muskatnuss dazu, aber mehr Zutaten brauchst du gar nicht.

Achte beim Teig darauf, dass du das Mehl nicht auf einmal zugibst. Taste dich an die finale Menge heran, indem du immer nur eine Portion zum Teig der Bärlauch-Gnocchi gibst und dann vermengst, bevor du weiteres Mehl dazu schüttest. Das ist wichtig, damit dein Teig nicht zu mehlig wird. Er sollte nicht mehr kleben, aber keinesfalls zu trocken werden.

Zu den Bärlauch-Gnocchi passen ein Pesto, Parmesan oder ein frischer Salat. Auch eine feine Soße ist ein guter Begleiter. Viele essen Gnocchi alternativ als Beilage. Übrigens schmecken diese hier am nächsten Tag ebenfalls gut. Die Reste kannst du beispielsweise in einer Pfanne anbraten. Mmh, lecker!

Mit Bärlauch kannst du weitere leckere Ideen in die Tat umsetzen. Probiere zum Frühstück oder Abendessen ein Bärlauchbrot oder koche dir diesen Hackbratenzopf mit Bärlauch. Möchtest du dich in Sachen Gnocchi weiter austoben, könnten dir unsere One-Pot-Gnocchi mit Pilzen und Spinat, unsere Low-Carb-Gnocchi und unsere Blumenkohl-Gnocchi mit Salbei-Spinat gefallen.