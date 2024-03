Backen mit Bärlauch: Wie wäre es mit einem würzigen Bärlauchbrot?

Wer in den letzten Tagen im Wald spazieren war, hat es vielleicht gerochen: Der Bärlauch wächst! Die milden Temperaturen im Februar haben dafür gesorgt, dass der wilde Knobi bereits seine Blätter durch die Erde recken lässt. Für uns bedeutet das: Es ist Zeit all die leckeren Rezepte, die den Knoblauch aus der Natur in Szene setzen, auszuprobieren. Heute gibt’s deshalb ein würziges Bärlauchbrot.

Selbst gebackenes Bärlauchbrot

Bärlauch ist ein echtes Wunderkraut und kann vielseitig in der Küche verarbeitet werden. Ob in Pesto, als Aufstrich oder sogar als Bärlauchbrot: Wir lieben den intensiven Geschmack. Sowohl in Geruch als auch in Geschmack erinnern die grünen Blätter der Wildpflanze an Knoblauch, weshalb sie auch wilder Knoblauch genannt wird.

Wer selbst auf die Suche geht, findet Bärlauch jetzt in zahlreichen Wäldern und vielleicht sogar in einigen Parks. Er mag es schattig und liebt das Unterholz. Wer keine Lust auf Sammeln hat oder auf Nummer sicher gehen möchte – es besteht Verwechslungsgefahr mit einigen giftigen Pflanzen –, der besorgt sich für das Bärlauchbrot einfach frischen Bärlauch vom Wochenmarkt.

Wir verfeinern das Bärlauchbrot noch mit Nüssen. Das können Walnüsse, Haselnüsse oder auch Mandeln sein. Selbstverständlich kannst du die Nüsse aber auch von deiner Zutatenliste streichen, etwa, wenn du allergisch reagierst. Ohne die crunchy Beigabe schmeckt das Bärlauchbrot ebenfalls fantastisch.

Praktisch: Wir haben die besten Tipps für selbst gemachtes Brot für dich gesammelt. So werden aus Backanfängern echte Profis. Probier’s aus!

Hast du Gefallen an selbst gemachten Backwaren gefunden, können wir dir neben dem Bärlauchbrot unsere Focaccia mit Kräutern empfehlen, die ebenfalls wunderbar würzig schmeckt. Dieses Brot ohne Kneten gelingt ganz ohne Muskelkraft. Und hast du schon einmal Toastbrot selber gemacht?