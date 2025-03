Käsespätzle, aber in Grün: So lecker sind Bärlauch-Käsespätzle

Bärlauch-Fans aufgepasst: Diese Bärlauch-Käsespätzle sind ein absolutes Highlight der Frühlingsküche! Die grünen, würzigen Spätzle sorgen für ein frisches Aroma, das sich perfekt mit der Würze von Emmentaler und Bergkäse verbindet. Nach einem kurzen Backofen-Stopp entsteht ein goldbrauner, duftender Käse-Traum, der mit karamellisierten Zwiebeln perfekt abgerundet wird. Unschlagbar lecker!

Rezept für Bärlauch-Käsespätzle: würzig und cremig

Seit ich alt genug bin, um einigermaßen feste Nahrung zu mir zu nehmen, bin ich ein Fan von Käsespätzle. Sie zählen noch heute zu meinen Lieblingsgerichten. Seit ich in Berlin lebe, komme ich nicht mehr ganz so oft in den Genuss davon. Nicht, weil es hier keine Käsespätzle gibt. Aber direkt da, wo sie ursprünglich herkommen, schmeckts einfach immer noch am besten. Und die von meiner Mama sind eh nicht zu toppen.

Vor einigen Jahren rund um Ostern war ich mal wieder in der Heimat zu Besuch. Mein Opa hatte sich aus gegebenem Anlass einen Ausflug über die Schwäbische Alb gewünscht. Was darf da natürlich nicht fehlen? Eine Einkehr in eine richtig schön urige Wirtschaft. Nachdem ich als Flexitarierin doch eher selten Fleisch esse und nie der größte Fan von Schnitzel und Braten war, bleiben auf der Karte dann meist nur noch Käsespätzle, geschmelzte Maultaschen mit Kartoffelsalat oder Flädlesuppe übrig. Zu meinem Glück war damals zu diesem Zeitpunkt Bärlauch-Saison. Das war das erste Mal, dass ich in den Genuss von Bärlauch-Käsespätzle gekommen bin. Seit heute denke ich immer mal wieder an dieses Gericht. Nachdem nun wieder der Bärlauch anfängt zu sprießen, dachte ich, es wird Zeit, selbst Bärlauch-Käsespätzle zuzubereiten.

Selbst wenn du noch nie selbst Spätzle gemacht hast, ist dieses Rezept gar nicht schwer. Und Spätzle zu machen, ist nämlich viel weniger kompliziert, als man auf Anhieb denkt. Du vermischst dafür einfach Mehl, Eier, Mineralwasser und etwas Salz. Wir fügen noch Bärlauchpüree hinzu. Dazu gibst du frischen Bärlauch einfach in den Mixer und pürierst ihn fein. Verrühre alles zu einem dickflüssigen Teig. Danach kannst du den Spätzleteig portionsweise in einen Spätzle-Hobel 🛒 geben und die Bärlauch-Spätzle ins kochende Salzwasser hobeln. Sobald sie oben schwimmen, sind sie fertig.

Danach schichtest du die Spätzle mit geriebenem Käse in eine Auflaufform und backst das Ganze für fünf bis zehn Minuten, bis der Käse geschmolzen ist. In der Zwischenzeit kannst du Zwiebeln goldbraun karamellisieren. Die fertigen Bärlauch-Käsespätzle werden dann damit garniert und sind fertig zum Schnabulieren. Lass es dir schmecken!

Bärlauch-Käsespätzle Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 130 g frischer Bärlauch

200 g Bergkäse

200 g Emmentaler

2 EL Butter

400 g Weizenmehl Typ 405

4 Eier

150 ml Mineralwasser

1 TL Salz

Etwas Muskatnuss gerieben

2 große Zwiebeln

1 TL Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche und trockne den Bärlauch. Püriere ihn in einem Mixer fein. Reibe beide Käse mit einer Küchenreibe. Gib sie zusammen in eine Schüssel und vermische sie. Fette eine Auflaufform mit 1 EL Butter ein.

Bring in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen. Verrühre währenddessen in einer separaten Schüssel Mehl, Eier, Mineralwasser, Bärlauchpüree, 1 TL Salz und etwas Muskatnuss zu einem dickflüssigen Teig. Sollte er zu flüssig oder zu fest sein, füge wahlweise etwas mehr Mineralwasser oder Mehl hinzu.

Gib den Teig portionsweise in einen Spätzlehobel oder in eine Spätzlepresse und hobel oder presse die Spätzle direkt ins kochende Wasser. Gare die Bärlauch-Spätzle, bis sie an die Wasseroberfläche steigen. Nimm sie heraus und lass sie abtropfen.

Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Schichte nun abwechselnd Spätzle und Käse in die vorbereitete Auflaufform. Schließe mit einer Schicht Käse ab. Backe die Bärlauch-Käsespätzle für ca. 5-10 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne und brate die Zwiebelringe mit etwas Zucker bei niedriger bis mittlerer Hitze für einige Minuten an, bis sie goldbraun und karamellisiert sind.

Serviere die fertigen Bärlauch-Käsespätzle auf Tellern und garniere sie mit den Zwiebeln. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

