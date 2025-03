Frühlingsküche: Kartoffelstampf mit würzigem Bärlauch

Der Frühling klopft an die Küchentür – und mit ihm die Bärlauch-Saison! Wenn du den würzigen Duft von frisch gepflücktem Bärlauch liebst, dann ist dieses Rezept genau das Richtige für dich. Cremiger Kartoffelstampf trifft auf die leichte Schärfe des Bärlauchs – ein unschlagbares Duo! Unser Bärlauch-Kartoffelstampf macht sich ideal als Beilage oder du genießt ihn einfach pur. Los geht’s!

Rezept für Bärlauch-Kartoffelstampf

Kaum zeigt sich der Frühling mit den ersten warmen Sonnenstrahlen, sprießt auch schon der Bärlauch. Mit ihm liegt der unwiderstehliche Duft von frischem Knoblauch in der Luft. Wie der Name bereits vermuten lässt, gehört Bärlauch zur Familie der Lauchgewächse und wächst am liebsten in schattigen, feuchten Wäldern, an Bachläufen oder in Auen. Zwischen März und Mai ist Erntezeit. Aber Achtung: Sobald er zu blühen beginnt, verliert er sein volles Aroma!

Wenn du deinen Bärlauch für den Kartoffelstampf selbst pflücken möchtest, solltest du dabei einige Dinge beachten. Denn die Blätter sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen zum Verwechseln ähnlich. Beide sind giftig! Am besten reibst du die Blätter immer zwischen den Fingern. Wenn es wirklich nach Knoblauch riecht, hast du echten Bärlauch erwischt. Achte zudem auf das Aussehen der Blätter. Die Unterseite von Bärlauchblättern ist mattgrün und sie haben einen dünnen Stiel. Außerdem wächst er einzeln aus dem Boden. Also pro Stiel ein Blatt. Auch wichtig: die Blätter nach dem Ernten gut waschen. Da Bärlauch bodennah wächst, können sich Schmutz oder Parasiten darauf befinden.

Bärlauch gepflückt oder frisch eingekauft? Dann kann es mit der Zubereitung des Bärlauch-Kartoffelstampfs losgehen. Dafür kochst du mehligkochende Kartoffeln weich. Währenddessen kannst du den Bärlauch waschen, trocknen und fein hacken. Wenn die Kartoffeln fertig gekocht sind, kannst du sie abgießen. Erhitze dann in einem kleinen Topf Milch mit Butter. Gib die Milch-Butter-Mischung zu den Kartoffeln und zerstampfe alles grob mit einem Kartoffelstampfer 🛒, bis du die gewünschte Konsistenz erhältst. Rühre zum Schluss den gehackten Bärlauch unter und schmecke mit Salz, Pfeffer und etwas geriebener Muskatnuss ab.

Verfeinern lässt sich der Bärlauch-Kartoffelstampf auch mit etwas Crème fraîche für eine noch cremigere Konsistenz. Ein bisschen Zitronenabrieb sorgt für eine leichte Frische. Und ein Spritzer hochwertiges Olivenöl gibt extra Aroma. Probier’s einfach mal aus! Natürlich schmeckt unser Bärlauch-Kartoffelstampf aber auch so schon fantastisch. Guten Appetit!

Kartoffelstampf gibt es in allen Variationen. Wenn du Lust hast, dich an dieser Beilage auszuprobieren, dann bereite doch auch mal einen Kartoffel-Möhren-Stampf zu. Von diesem Knoblauch-Kartoffelpüree bekommst du ganz sicher auch nicht genug, wenn du einmal davon gekostet hast. Und wenn du mal wieder einen Bärenhunger hast, kann dieser Kartoffelstampf mit karamellisierten Zwiebeln und Speck Abhilfe schaffen. Nichts dabei, was dich anmacht? Frag mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Bärlauch-Kartoffelstampf Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln mehligkochend

Salz

50 g frischer Bärlauch

100 ml Milch

1 EL Butter

Pfeffer nach Geschmack

Etwas Muskatnuss gerieben Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in kleine Stücke und koche sie in gesalzenem Wasser weich. Gieße die Kartoffeln ab und lasse sie kurz ausdampfen.

Währenddessen wasche den Bärlauch, tupfe ihn trocken und hacke ihn fein. Erwärme Milch zusammen mit Butter in einem kleinen Topf.

Stampfe die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer und gib nach und nach die warme Milch-Butter-Mischung hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Rühre den gehackten Bärlauch unter, schmecke mit Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss ab und serviere ihn.

