Bärlauchknödel: frühlingsfrisch und aromatisch

Hurra, endlich ist wieder Bärlauchzeit! Sein aromatischer Duft lockt derzeit wieder viele Bärlauchliebhaber in die Wälder. Mit seinem frischen Aroma peppt der wilde Knoblauch viele traditionelle Gerichte auf. Eine besonders leckere Variante sind Bärlauchknödel. Wir haben das Rezept.

Bärlauchknödel selber machen

Bärlauch 🛒 gilt als gesund und wurde früher oft als Heilpflanze verwendet. Er enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und unterstützt das Immunsystem. In der Volksmedizin wurde ihm eine blutreinigende und entgiftende Wirkung nachgesagt. Noch heute ist er ein beliebtes Wildkraut, das den Speiseplan bereichert.

Aber Achtung! Beim Selberpflücken solltest du dir ganz sicher sein, dass es sich auch wirklich um Bärlauch handelt. Verwechslungen mit giftigen Doppelgängern wie Herbstzeitlose und Maiglöckchen sind nicht selten und sehr gefährlich.

Wer ganz sicher gehen will, sollte seinen Bärlauch auf dem Wochenmarkt kaufen. Dann hat man beim Kochen kein ungutes Gefühl und kann das Gericht vollends genießen.

So wie diese Bärlauchknödel. Durch den Bärlauch erhalten sie eine besondere Note, die an Knoblauch erinnert, aber milder und frischer ist, und wunderbar zum Frühling passt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ob als Hauptgericht oder Beilage – Bärlauchknödel lassen sich vielfältig kombinieren. Mit einer Rahmsoße oder einem Pilzragout schmecken sie besonders gut. Auch mit geschmolzener Butter und frisch geriebenem Parmesan sind sie ein Genuss. Wir wünschen guten Appetit!

Weil die Bärlauchsaison kurz ist, suchen wir uns gleich noch weitere Rezepte mit dem wilden Knoblauch. Richtig lecker sind auch diese Bärlauch-Käsespätzle oder der Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich. Willst du deinen Lieben etwas Gutes tun, verschenke selbstgemachtes Bärlauchsalz.

Bärlauchknödel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Knödelbrot

125 ml Milch

2 Eier

1/2 Zwiebel

1/2 TL Butter für die Pfanne

70 g Bärlauch

Salz und Pfeffer

1/2 Prise Muskatnuss gerieben Zubereitung Weiche das Knödelbrot in der Milch ein.

Verquirle die Eier und hebe sie locker unter. Lass die Mischung einige Minuten durchziehen.

Schneide die Zwiebel fein und dünste sie in einer Pfanne mit Butter leicht braun an. Rühre sie danach unter die Knödelmasse. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Wasche den Bärlauch, schüttel ihn trocken und schneide ihn fein. Gib ihn anschließend zur Knödelmasse.

Forme mit befeuchteten Händen 4 Knödel. Lass sie danach 30 Minuten ruhen.

Bringe Salzwasser in einem Topf zum Sieden und lass die Knödel darin 20 Minuten ziehen, bis sie an die Oberfläche treiben.

Schöpfe die Bärlauchknödel ab und serviere sie als Beilage oder Hauptgericht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.