Genieße frisch gebackene Bagel aus dem Airfryer zum Frühstück

Wer einen Airfryer zu Hause hat, weiß um die Vorteile, die dieses Haushaltsgerät zu bieten hat. Neben braten und frittieren gehört auch backen zu den Funktionen einer Heißluftfritteuse. Warum sich deshalb nicht mal frische Bagel zum Frühstück gönnen? Wir backen sie aber im Airfryer statt im Ofen und sparen dabei auch noch Energie. Nach nur 15 Minuten Backzeit sind die Bagel aus dem Airfryer fertig.

So machst du Bagel aus dem Airfryer

Wie wäre es mal mit einem frisch gebackenen Bagel anstelle des Brötchens zum Frühstück? Die kleinen runden Gebäckteilchen haben charakteristisch ein Loch in der Mitte und schmecken genauso gut. Damit du am Morgen nicht lange auf dein Frühstück warten musst, backen wir sie aus einem schnellen Teig in der Heißluftfritteuse. Dort brauchen sie nämlich gerade einmal 15 Minuten zum Backen.

Wir bereiten unsere schnellen Airfryer-Bagel aus Mehl, Backpulver, Salz, Naturjoghurt und einem Eigelb zu. Zum Verzieren nehmen wir noch Mohn- und Sesamsaat. Zuerst mischst du in einer Schüssel das Mehl mit Backpulver und Salz. Danach kommt der Joghurt dazu und du verknetest alle Zutaten zu einem glatten Teig. Tipp: Ist der etwas klebrig, kannst du noch mehr Mehl hinzufügen.

Teile den Teig in vier Portionen und rolle sie zu Kugeln. Nun kommt ein Loch in die Mitte der Kugeln. Stich es mit einem Ausstecher aus oder drücke es mit den Fingern hinein. Ziehe es etwas auseinander. Bestreiche die Bagel mit dem Eigelb, das sorgt für einen schönen Glanz nach dem Backen. Bestreue sie mit Mohn- und Sesamsaat. Lege sie in den vorgeheizten Airfryer mit Abstand zueinander und backe sie dort für 15 Minuten goldbraun. Nach der Hälfte der Zeit kannst du die Bagel einmal überprüfen, ob sie gleichmäßig garen und sie dann eventuell einmal drehen.

Neben Bagel aus dem Airfryer kannst du noch mehr Spezialitäten aus der Heißluftfritteuse genießen. Passend zum Frühstück kannst du dir auch gleich schottische Eier in dem Gerät zubereiten. Baked Oats gelingen ebenfalls in der Heißluftfritteuse, genauso wie knusprige Apfelchips.