Balsamico-Cola, voll im TikTok-Trend: Kann Cola gesund sein?

Hast du das gerade richtig gelesen? Balsamico-Cola? Tatsächlich ja! Dabei handelt es sich um einen TikTok-Trend, der die Welt des Internets im Sturm erobert hat. Statt der viel zu süßen Koffein-Limonade wird dabei eine gesunde Cola gemixt. Wie das geht und warum dieses Getränk gut für dich sein kann, erklären wir dir hier!

Balsamico-Cola: Gesunde Cola zum Selbermixen

Draußen wird es langsam immer wärmer. Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust, mit einem kühlen Getränk im Schatten zu sitzen und die Wärme zu genießen. Als kühles, erfrischendes Getränk bietet sich natürlich eine Cola an. Diese kann jedoch bei regelmäßigem Verzehr ziemlich ungesund werden. Trinkst du täglich Cola, kann das deinen Zähnen, deinem Körpergewicht und sogar deiner Psyche schaden. Auch Light- oder Zero-Varianten bieten wenig Abhilfe. Da trinken wir doch lieber eine gesündere Balsamico-Cola. Klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, schmeckt aber wirklich gut!

Balsamico-Cola wurde von der amerikanischen TikTok-Influencerin Amanda Jones populär gemacht, die in ihrem Video begeistert berichtet, ihre Pilates-Lehrerin trinke es jeden Tag. Für den Drink mixt sie zwei Zutaten zusammen. Zunächst ist da Balsamico-Essig. Dieser bezeichnet einen dunklen Traubenmost-Essig aus der italienischen Provinz Reggio Emilia. Den Essig mischt Jones mit einem aromatisierten Sprudelwasser. Hierzulande gibt es dieses zwar, jedoch ist es nicht überall zu finden. Du kannst das Aroma durch einen Spritzer Zitronensaft ersetzen.

Balsamico-Cola geht auf einen Drink zurück, der seit Jahrhunderten für seine positiven Nebeneffekte gelobt wird: einen Switchel. Dabei handelt es sich um ein Getränk aus Essig, Ingwer und Wasser. Essigsäure kann Blutfettwerte senken, regt die Verdauung an und hilft aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung gegen Entzündungen. So ist es nicht abwegig, dass eine Pilates-Lehrerin dieses Getränk anstelle zuckerhaltiger Cola empfiehlt. Zudem ist Balsamico-Cola koffeinfrei und kann somit zu jeder Tageszeit getrunken werden. Sie schmeckt erfrischend-säuerlich und eignet sich perfekt als Abkühlung an heißen Tagen. Probier es gleich selber aus!

Suchst du nach weiteren, erfrischenden Sommer-Getränken, mixe doch auch mal diese brasilianische Limonade oder einen alkoholfreien Ipanema. Hast du Lust auf einen Drink mit Pfiff, mixe einen Aperol Paloma.