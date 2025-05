So machst du das Trendgetränk Banana-Pudding-Matcha: ein Dessert zum Trinken

Du hast ihn vielleicht schon auf TikTok, Instagram und Co. gesehen und willst ihn unbedingt selbst probieren: den Banana-Pudding-Matcha. Mit diesem Rezept kannst du das Trendgetränk ganz leicht zu Hause nachmachen und genießen.

Banana-Pudding-Matcha: ein Dessert zum Wegschlürfen

Eigentlich ist es kaum verwunderlich, dass der Banana-Pudding-Matcha auf Social Media so durch die Decke geht. Die Basis bildet ein Matcha Latte. Bei Matcha handelt es sich um ein fein gemahlenes Pulver aus grünem Tee aus Japan, wo es seit Jahrhunderten in Teezeremonien verwendet wird.

Matcha gilt auch bei uns seit vielen Jahren als Superfood, da es einen hohen Anteil an Antioxidantien besitzt und das Koffein langsamer und angenehmer wirkt als Kaffee. So gesund Matcha in seiner puren Form sein mag, hat er sich mittlerweile durch die sozialen Medien als leckeres und stylisches Lifestyle-Getränk in verschiedenen Kreationen etabliert. Besonders beliebt hierbei ist die Version als kühlender und aromatischer Matcha Latte.

In dieser Zubereitung als Banana-Pudding-Matcha trifft erfrischender Matcha Latte auf ein köstlich süßes Dessert. Das Topping basiert auf einem Dessertklassiker der Magnolia Bakery in New York, wo auch diese Erfrischung ihren Ursprung hat. Ursprünglich besteht der Banana Pudding aus Vanillepudding, Bananenscheiben und Butterkeksen, die übereinander geschichtet eine Nacht durchziehen müssen.

In dieser Variante bekommt das Ganze aber ein Upgrade durch die Karamellkekse, wie man sie oft zum Kaffee bekommt. Die bringen nicht nur Süße, sondern auch leichte Röstaromen und eine feine Karamellnote hinein. Am nächsten Tag dann einen frisch gemachten Matcha-Latte mit einem großzügigen Löffel vom Bananenpudding macht einfach glücklich. Und mal ehrlich: Den Bananenpudding kannst du auch einfach so direkt aus der Auflaufform löffeln. Einfach köstlich!

Banana-Pudding-Matcha Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Handrührgerät

1 Auflaufform, etwa 31x20x7 cm Zutaten 1x 2x 3x Für das Banana-Pudding-Topping: 1 Pck. Paradiescreme

300 ml Milch oder pflanzliche Milchalternative

200 ml Schlagsahne

1 EL gezuckerte Kondensmilch

2 Bananen

400 g Karamellkekse z.B. online hier 🛒 verfügbar Für den Matcha: 4 g Matcha

100 ml Wasser

etwas Vanilleextrakt oder anderes Süßungsmittel, optional

300 ml Milch oder pflanzliche Milchalternative Zubereitung Bereite die Paradiescreme nach Packungsangaben zu. Schlage sie auf, bis eine cremige Masse entsteht.

Schlage die Schlagsahne in einem hohen Gefäß mit einem Handmixer auf, bis sie eine feste Masse ist. Hebe sie anschließend vorsichtig unter die Paradiescreme und verrühre beides, bis sie eine gleichmäßige Creme ergeben. Rühre die Kondensmilch unter.

Schäle die Bananen und schneide sie in Scheiben.

Fülle eine dicke Schicht Creme in eine Auflaufform. Verteile die Karamellkekse darauf und bedecke sie mit den Bananenscheiben. Wiederhole den Vorgang mit allen Schichten, bis die Form voll ist. Zerbrösle einige Kekse grob und bedecke die Form damit als letztes.

Stell die Form über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank.

Bereite am nächsten Tag Matcha zu. Süße ihn, falls du möchtest, mit etwas Vanilleextrakt und gieße ihn mit Milch auf. Gib einen großen Löffel des Banana-Puddings als Topping in das Glas auf den Matcha Latte.

