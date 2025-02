Ein Nachtisch zum Niederknien: Bananen-Buttercreme-Dessert

Bananen sind für viele Leute das Frühstücksobst schlechthin. Das ist kein Wunder, denn die gelbe Frucht macht sich sehr gut in Müsli, Porridge oder mit Joghurt. Doch sie kann noch viel mehr – zum Beispiel mit etwas Buttercreme in ein köstliches Dessert verwandelt werden. Wie das geht, verraten wir dir jetzt.

Rezept für Bananen-Buttercreme-Dessert

Bananen sind eine der beliebtesten Früchte weltweit und haben eine leckere, natürliche Süße und angenehm cremige Konsistenz. Sie enthalten Kalium, Ballaststoffe und natürliche Fruchtsäuren. Das macht sie zu einem idealen Snack oder einer guten Basis für Frühstücksgerichte. Doch nicht nur morgens kann die leckere Frucht genascht werden – sie lässt sich ebenso hervorragend zu süßem Nachtisch verarbeiten. So wie diesem Bananen-Buttercreme-Dessert.

Das Bananen-Buttercreme-Dessert besteht im Wesentlichen aus drei Schichten: einer knusprigen Keksschicht, samtiger Buttercreme und süßen Bananenstücken. Für die Buttercreme ist es wichtig, dass die Butter vor dem Schlagen weich ist. Trotzdem musst du beim Schlagen darauf achten, dass sie nicht zu flüssig wird. Sollte das der Fall sein, stelle sie in den Kühlschrank, bis sie wieder formbarer wird.

Hast du die Creme fertig, ist der Großteil schon getan. Zerbrösele nur noch die Kekse und schneide die Bananen in dünne Scheiben. Dann geht es ans Schichten: Türme in Dessertgläsern 🛒 erst eine Lage Buttercreme auf, gefolgt von Bananenscheiben und zuletzt zerbröselten Keksen. Dies wiederholst du, bis alle Zutaten verbraucht sind. Du kannst das Bananen-Buttercreme-Dessert direkt servieren. Es schmeckt jedoch am besten, wenn es nach dem Schichten eine Weile im Kühlschrank durchzieht. So verbinden sich die Aromen und die Kekse nehmen etwas von der Creme auf, bleiben aber noch leicht knackig. Wenn du magst, verziere es doch mit Schokospänen oder gehackten Nüssen.

Mehr cremige Dessertideen gefällig? Wir haben da was für dich! Vanille-Espresso-Quarkcreme kombiniert süß mit herb, Mascarponecreme lässt sich schier unendlich abwandeln und ein Tiramisu im Glas besteht aus nur fünf Zutaten.

Bananen-Buttercreme-Dessert Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Butter weich

120 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

3 EL Milch

1 Prise Salz

3 reife Bananen

1 EL Zitronensaft

200 g Kekse Zubereitung Schlage die weiche Butter mit dem Puderzucker schaumig, bis sie hell und cremig ist. Rühre Vanilleextrakt, Milch und eine Prise Salz unter, bis eine glatte Buttercreme entsteht. Wird diese zu weich, stelle sie in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, bis sie wieder fester ist.

Schäle die Bananen und schneide sie in dünne Scheiben. Beträufle sie mit Zitronensaft, damit sie nicht braun werden.

Zerbrösele die Kekse grob, sodass eine Mischung aus feinen Krümeln und etwas größeren Stücken entsteht.

Schichte das Dessert in Gläser oder eine große Schüssel. Beginne mit einer Lage Buttercreme, verteile dann Bananenscheiben darüber und streue eine Schicht Keksbrösel darauf. Wiederhole diesen Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Ende mit einer Schicht Buttercreme und verziere diese mit Bananenscheiben.

Lass das Dessert mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen.

