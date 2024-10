Mit diesem Bananen-Grießpudding wird dein Frühstück zum Highlight des Tages

Das Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dafür nehme ich mir auch unter der Woche extra Zeit. Damit es aber nicht langweilig wird, gibt es bei mir jeden Morgen etwas anderes. Aktuell bin ich ein großer Fan dieses Bananen-Grießpuddings. Er ist schnell gemacht, superlecker und lässt sich herrlich variieren und toppen.

Rezept für cremigen Bananen-Grießpudding

Besonders in Europa und Nordafrika erfreut sich Grieß als Zutat in süßen und herzhaften Speisen großer Beliebtheit. Er ist einfach zuzubereiten, erschwinglich und vielseitig einsetzbar. Schon in der Antike war Grieß bekannt und wurde in verschiedenen Regionen zur Zubereitung von Breien und Puddings verwendet.

Bananen gehören seit jeher zu den beliebtesten Früchten weltweit und haben in vielen Kulturen eine symbolische Bedeutung. Sie stehen für Fruchtbarkeit und Gesundheit, da sie reich an Vitaminen und Nährstoffen sind. Vor allem in tropischen Ländern sind Bananen ein Grundnahrungsmittel und werden nicht nur roh, sondern auch in warmen Gerichten oder Backwaren verarbeitet.

Für den köstlichen Bananen-Grießpudding benötigst du neben den beiden Hauptzutaten nur noch Milch oder eine pflanzliche Alternative wie Mandelmilch, Weichweizengrieß und Zucker. Als Topping eigenen sich frische Beeren, Haferflocken, Kokosflocken oder auch Nüsse.

Der Grieß sorgt für die perfekte Konsistenz, während die Bananen dem Ganzen eine natürliche Süße verleihen. Durch das Kochen der Milch mit dem Grieß wird der Pudding cremig und gleichzeitig luftig-leicht. Zimt oder Vanille geben dem Gericht eine feine, würzige Note, die den Geschmack der Bananen harmonisch abrundet.

Oh, schon beim Gedanken an den Bananen-Grießpudding bekomme ich gleich wieder Hunger. Ich weiß schon, was ich morgen zum Frühstück esse. Und du?

Grießpudding schmeckt übrigens auch hervorragend mit Erdbeeren. Ein Lieblingsrezept aus meiner Kindheit ist der Pflaumen-Grieß-Auflauf. Von ihm konnte ich gar nicht genug bekommen. Aber auch in diesem Nusskuchen macht Grieß eine gute Figur.

Bananen-Grießpudding Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch oder pflanzliche Alternative

60 g Weichweizengrieß

2 EL Zucker nach Geschmack

1 reife Banane Als Topping: 1 Handvoll frische Blaubeeren

1 Handvoll frische Himbeeren

1/2 Banane

2 EL Haferflocken

1 Prise Zimt Zubereitung Erhitze die Milch in einem mittelgroßen Topf bei mittlerer Hitze. Achte darauf, dass sie nicht anbrennt.

Füge den Grieß unter ständigem Rühren langsam in die Milch hinzu, um Klumpen zu vermeiden.

Lasse die Mischung auf niedriger Stufe etwa 5 Minuten köcheln, bis der Grieß aufgequollen und der Pudding schön cremig ist.

Süße den Grießpudding mit Zucker und rühre ihn gut um.

Zerdrücke die Banane mit einer Gabel und rühre sie in den Pudding ein. Lasse den Pudding kurz abkühlen.

Verteile den Pudding auf zwei Schalen.

Garniere den Pudding mit den frischen Blaubeeren, Himbeeren und Bananenscheiben.

Bestreue ihn nach Belieben mit Haferflocken und einer Prise Zimt.

Serviere den Bananen-Grießpudding warm oder kalt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.