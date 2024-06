Süßes Frühstück: Es gibt Grießpudding mit Erdbeeren

Ein leckeres Frühstück ist morgens schon einmal die halbe Miete. Wenn man sich zu früher Stunde etwas gönnt, geht man gleich viel fröhlicher in den Tag. In unserem Grießpudding-mit Erdbeeren steckt eine große Portion gute Laune und Geschmack. Also, worauf wartest du noch?

Cremiger Grießpudding mit Erdbeeren: süßes Frühstück für Naschkatzen

Dieser Grießpudding mit Erdbeeren ist in wenigen Minuten fertig und gelingt auch, wenn die Zeit morgens knapp ist. Selbst Frühstücksfaule haben also morgens keine Ausrede mehr, sich nicht mal was zu gönnen. Immer nur Stulle mit Käse oder Müsli sind doch auf Dauer echt langweilig! Viel lieber gönnt man sich da mit dieser süßen Bowl etwas Gutes.

Was wir an ihr so lieben: Man kann den Grießpudding mit zahlreichen Toppings krönen. Wir haben uns heute für sommerliche Beeren und knackige Mandeln entschieden. Zimt und Zucker, Apfelkompott, Kokosflocken oder Schokotropfen schmecken aber ebenfalls toll dazu. Du kannst natürlich auch frisches Obst wie Äpfel oder Bananen klein schneiden und zum Garnieren nutzen. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig.

Bevor es aber an die Toppings geht, musst du erst einmal den Grießpudding kochen. Dafür brauchst du Milch, Grieß, etwas Zucker und Salz sowie Zimt. Alles zusammen wird in einem Topf auf dem Herd aufgekocht und anschließend etwa fünf Minuten köcheln gelassen, damit der Grieß eindicken kann. Anschließend ziehst du den Topf vom Herd und lässt den Inhalt quellen. Am besten schmeckt der Grießpudding mit Erdbeeren noch etwas warm, also setze beim Quellen am besten einen Deckel auf den Topf.

Währenddessen kannst du dich den Toppings widmen: Obst waschen und klein schneiden, Nüsse hacken und was es sonst noch so zu tun gibt. Für den ersten Kaffee bleibt jetzt ebenfalls Zeit.

Übrigens haben wir jede Menge süße Frühstücksideen aus der Schüssel. Im Sommer schmeckt uns der Erdbeer-Chia-Pudding besonders gut. Wir können aber auch von Joghurt mit Wassermelone und Quinoa, Erdbeer-Mandel-Porridge und dieser Carrot-Cake Smoothie-Bowl nicht genug bekommen. Wir sagen: guten Morgen!