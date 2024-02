Carrot-Cake Smoothie-Bowl: morgendlicher Vitamin-Kick

Eine Mischung aus saftigem Karottenkuchen und fruchtigem Smoothie: Das steckt hinter der Carrot-Cake Smoothie-Bowl. Die gibt es ab jetzt jeden Tag zum Frühstück. Verfeinert mit gesunden Zutaten wie Nüsse oder Samen liefert sie genug Power für den Start in den Tag. Wir zeigen dir, wie du sie zubereitest.

Carrot-Cake Smoothie-Bowl: Vitamine zum Löffeln

Wer Karottenkuchen liebt, der wird auch von der Carrot-Cake Smoothie-Bowl nicht genug bekommen. Die Smoothie-Bowl schmeckt nicht nur lecker, sie vereint auch das Beste, was du am Morgen essen kannst, um gut versorgt den Tag zu beginnen. Als Hauptzutaten enthält sie viele Früchte, Joghurt als Eiweißlieferant und Nüsse als Sattmacher.

Niemand hat Lust, am Morgen viel Zeit in der Küche mit der Zubereitung seines Frühstücks zu verbringen. Für die Carrot-Cake Smoothie-Bowl musst zu nur zehn Minuten einplanen, bevor du sie im Anschluss verputzen kannst. Zuerst bereitest du den Smoothie als Basis des Frühstücks vor. Danach verzierst du die Bowl noch mit allerlei gesunden Zutaten. Dafür kannst du neben Nüssen und Samen weitere Früchte verwenden. In unserer Variante sind es Kokosraspel, getrocknete Cranberrys und Pekannüsse. Du kannst deine Bowl auch mit anderen gesunden Zutaten wie beispielsweise Walnüssen, Mohnsamen, geraspelten Karotten, Apfelstücken, geschroteten Leinsamen, Bananenscheiben oder Kakaonibs verfeinern.

Smoothie-Bowls sind dafür bekannt, gesund und sättigend zu sein, wenn sie genug Getreide, Nüsse und Obst enthalten. Allerdings können sie auch schnell zur Zuckerfalle werden. Soll dir das nicht passieren, achte darauf, möglichst viele frische und unverarbeitete Zutaten für die Zubereitung deiner Carrot-Cake Smoothie-Bowl zu verwenden. Verzichte außerdem auf Zucker zum Süßen und auf zusätzliche Lebensmittel wie fertiges Granola, gezuckerte Milch-Alternativen, Schoko-Mus und Co.

Möchtest du jeden Tag eine andere Smoothie-Bowl probieren, dann lass dich von diesen 5 supergesunden Smoothie-Bowls inspirieren. Allen mit mehr Zeit und Appetit auf ein deftiges, aber trotzdem gesundes Frühstück empfehlen wir ein grünes Shakshuka und Liebhaber opulenter Frühstücksgerichte müssen diese Eggs Florentine probieren.