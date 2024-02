Shakshuka kennen wir bisher nur in Rot mit Tomaten. Das beliebte israelische Frühstücksgericht gibt es aber auch in Grün – mit Spinat, Lauch und Petersilie – und versorgt dich so schon am Morgen mit zahlreichen gesunden Sachen.

Gesund frühstücken mit grünem Shakshuka

Ein Shakshuka mit Tomaten, Paprika, Chili und Eiern ist ein herzhaftes Frühstück und haben viele sicher schon einmal gegessen. Aber kennst du auch die Variante in Grün? Hier spielen Spinat, Petersilie und andere grüne Gemüsesorten die Hauptrolle. Die liefern dir jede Menge Vitamine und einen frischen Geschmack.

Ein grünes Shakshuka zum Frühstück weckt die Lebensgeister und ist gesund. Das liegt vor allem an der Auswahl an grünem Gemüse, denn das steckt voller Vitamine, Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalzium, Ballaststoffe und Antioxidantien, die uns dabei helfen können, Stress zu reduzieren. Ach ja, kalorienarm sind sie zudem auch noch. Es gibt also viele gute Gründe, warum grünes Gemüse öfter auf dem Speiseplan stehen sollte. Mit der grünen Shakshuka-Variante liegst du da schon mal richtig.

Besonders im Frühling ist ein Shakshuka mit grünem Gemüse eine gute Wahl. Die Bandbreite an gesunden Inhaltsstoffen versorgt uns nach einem langen Winter mit wichtigen Vitaminen und Mineralien und füllt die leeren Speicher wieder auf. Im Rest des Jahres schmeckt das Gericht aber auch. Passe dann das grüne Gemüse einfach den Jahreszeiten entsprechend an. Wenn dir etwas nicht schmeckt, kannst du die Zutaten auch leicht austauschen. Statt Spinat und Lauch passen auch Mangold oder Fenchel und statt Ziegenkäse kannst du auch Feta verwenden.

Möchtest du ab jetzt mehr grünes Gemüse in deinen Alltag integrieren? Dann lass dir doch mal den indischen Klassiker Palak Paneer schmecken. Diese Spinat-Pfannkuchen sind ebenfalls mit dem grünen Gemüse gefüllt und im Grünkohl-Salat mit Avocado und Kichererbsen steckt die geballte Power gesunder Pflanzenpower. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.